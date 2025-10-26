La provincia de Entre Ríos se ubica entre las seis jurisdicciones con mayor cantidad de electores en el padrón.

Entre Ríos entre las seis provincias con más votantes habilitados en el padrón electoral 2025

El padrón electoral nacional para las elecciones legislativas de 2025 proyecta 36.477.204 votantes habilitados en todo el país, según los datos difundidos por la Cámara Nacional Electoral (CNE). Dentro de esa distribución, la provincia de Entre Ríos se ubica entre las seis jurisdicciones con mayor cantidad de electores , con 1.053.652 ciudadanos habilitados para votar.

Elecciones 2025: cómo manejar el estrés y la ansiedad ante la sobreinformación cuando hay que votar

Buenos Aires : 13.353.974

Córdoba : 3.084.000

Santa Fe : 2.815.453

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) : 2.520.249

Mendoza : 1.525.824

Entre Ríos: 1.053.652

De este modo, Entre Ríos integra el grupo de distritos con mayor peso electoral del país, por encima de provincias como Tucumán (1.341.563), Salta (1.111.029) y Corrientes (950.576).

Un peso electoral relevante

Con más de un millón de electores habilitados, Entre Ríos representa alrededor del 2,9 % del total del padrón nacional, consolidándose como una de las provincias “grandes” en materia de votantes. Su peso relativo no solo tiene impacto en la definición de bancas legislativas nacionales, sino también en la estrategia de campaña de las principales fuerzas políticas.

Distribución nacional del padrón

El padrón muestra una fuerte concentración de electores en pocas jurisdicciones: las cuatro primeras (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA) reúnen casi el 60 % de los votantes del país. El resto del electorado se reparte entre las 20 provincias y los argentinos residentes en el exterior, que suman 490.726 habilitados para votar.

Panorama provincial

En Entre Ríos, los departamentos con mayor cantidad de electores son Paraná, Concordia y Gualeguaychú, que en conjunto concentran más del 45 % del padrón provincial. La logística electoral en la provincia incluirá más de 3.300 mesas distribuidas en los 17 departamentos.

La inclusión de Entre Ríos entre las seis provincias con más votantes reafirma su importancia estratégica en el mapa electoral argentino. De cara a las elecciones legislativas de 2025, su peso en el padrón nacional podría tener un rol clave en la definición de los resultados a nivel nacional.