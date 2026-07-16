La agenda en Entre Ríos incluirá jornadas de capacitación, operativos, conversatorios y el III Congreso Provincial "La Trata Existe".

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial.

En el marco del Mes de la Lucha contra la Trata de Personas, el Gobierno de Entre Ríos puso en marcha una amplia agenda de actividades de concientización, capacitación y prevención que se desarrollará entre el 16 de julio y el 7 de agosto en distintas localidades de la provincia.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas del Tráfico y la Trata de Personas, con motivo del Día Internacional y Provincial de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio.

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"La Trata Existe"

El eje central del cronograma será el III Congreso Provincial "La Trata Existe", que se realizará el 28 de julio, desde las 9, en la ciudad de Gualeguay. La jornada reunirá a especialistas, representantes de organismos públicos, referentes vinculados a la prevención del delito y contará además con testimonios de víctimas, con el objetivo de visibilizar la problemática y fortalecer las estrategias de abordaje.

Desde el Gobierno provincial señalaron que las actividades buscan promover la sensibilización de la comunidad, fortalecer la prevención y brindar herramientas para detectar situaciones de explotación y trata de personas, uno de los delitos más complejos y de mayor impacto sobre los derechos humanos.

Cronograma de actividades

16 de julio: Jornada Expositiva "La Trata de Personas. Abordaje Integral", en San José (departamento Colón).

Jornada Expositiva "La Trata de Personas. Abordaje Integral", en San José (departamento Colón). 21 de julio: Encuentro de Prevención y Capacitación "La Trata Existe", en Betbeder.

Encuentro de Prevención y Capacitación "La Trata Existe", en Betbeder. 21 de julio: Encuentro de Concientización y Capacitación "En Internet No Todo es lo que Parece", en Nogoyá.

Encuentro de Concientización y Capacitación "En Internet No Todo es lo que Parece", en Nogoyá. 28 de julio: III Congreso Provincial "La Trata Existe", en Gualeguay.

III Congreso Provincial "La Trata Existe", en Gualeguay. 28 de julio: Disertación "La Paz comienza con la Dignidad", con la participación de una expositora de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal.

Disertación "La Paz comienza con la Dignidad", con la participación de una expositora de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal. 29 de julio: Conversatorio "La Trata de Personas, un delito de huellas profundas", en Seguí.

Conversatorio "La Trata de Personas, un delito de huellas profundas", en Seguí. 30 de julio: Operativo de prevención y seguridad en el acceso al Túnel Subfluvial, junto a la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos.

Operativo de prevención y seguridad en el acceso al Túnel Subfluvial, junto a la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos. 31 de julio: Jornada de Prevención y Capacitación "La Trata Existe", en General Ramírez.

Jornada de Prevención y Capacitación "La Trata Existe", en General Ramírez. 4 de agosto: Encuentro de Concientización y Capacitación "En Internet No Todo es lo que Parece", en Curtiembre.

Encuentro de Concientización y Capacitación "En Internet No Todo es lo que Parece", en Curtiembre. 7 de agosto: Congreso Provincial y reunión de la Comisión de Trata de la Región Centro, en la ciudad de Santa Fe.

Las autoridades destacaron que la participación de instituciones públicas, organizaciones sociales y la comunidad resulta fundamental para prevenir este delito, promover la denuncia y garantizar la protección y asistencia integral de las víctimas.