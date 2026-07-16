Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

La agenda en Entre Ríos incluirá jornadas de capacitación, operativos, conversatorios y el III Congreso Provincial "La Trata Existe".

16 de julio 2026 · 17:17hs
Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial.

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial.

En el marco del Mes de la Lucha contra la Trata de Personas, el Gobierno de Entre Ríos puso en marcha una amplia agenda de actividades de concientización, capacitación y prevención que se desarrollará entre el 16 de julio y el 7 de agosto en distintas localidades de la provincia.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas del Tráfico y la Trata de Personas, con motivo del Día Internacional y Provincial de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio.

El máximo premio literario de Entre Ríos avanza con la categoría Ensayo Inédito

El Premio Fray Mocho dio a conocer la lista de ensayos que continúan en competencia

Las peronistas Miranda y Domínguez votaron a favor de la reforma previsional.

Con los votos de dos peronistas, el Senado dio media sanción a a la reforma previsional en Entre Ríos

"La Trata Existe"

El eje central del cronograma será el III Congreso Provincial "La Trata Existe", que se realizará el 28 de julio, desde las 9, en la ciudad de Gualeguay. La jornada reunirá a especialistas, representantes de organismos públicos, referentes vinculados a la prevención del delito y contará además con testimonios de víctimas, con el objetivo de visibilizar la problemática y fortalecer las estrategias de abordaje.

Desde el Gobierno provincial señalaron que las actividades buscan promover la sensibilización de la comunidad, fortalecer la prevención y brindar herramientas para detectar situaciones de explotación y trata de personas, uno de los delitos más complejos y de mayor impacto sobre los derechos humanos.

Cronograma de actividades

  • 16 de julio: Jornada Expositiva "La Trata de Personas. Abordaje Integral", en San José (departamento Colón).
  • 21 de julio: Encuentro de Prevención y Capacitación "La Trata Existe", en Betbeder.
  • 21 de julio: Encuentro de Concientización y Capacitación "En Internet No Todo es lo que Parece", en Nogoyá.
  • 28 de julio: III Congreso Provincial "La Trata Existe", en Gualeguay.
  • 28 de julio: Disertación "La Paz comienza con la Dignidad", con la participación de una expositora de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal.
  • 29 de julio: Conversatorio "La Trata de Personas, un delito de huellas profundas", en Seguí.
  • 30 de julio: Operativo de prevención y seguridad en el acceso al Túnel Subfluvial, junto a la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos.
  • 31 de julio: Jornada de Prevención y Capacitación "La Trata Existe", en General Ramírez.
  • 4 de agosto: Encuentro de Concientización y Capacitación "En Internet No Todo es lo que Parece", en Curtiembre.
  • 7 de agosto: Congreso Provincial y reunión de la Comisión de Trata de la Región Centro, en la ciudad de Santa Fe.

Las autoridades destacaron que la participación de instituciones públicas, organizaciones sociales y la comunidad resulta fundamental para prevenir este delito, promover la denuncia y garantizar la protección y asistencia integral de las víctimas.

Entre Ríos Trata de personas Prevención
Noticias relacionadas
el senado vota este miercoles la reforma previsional de entre rios

El Senado vota este miércoles la reforma previsional de Entre Ríos

lanzan un ciclo para redescubrir la literatura entrerriana

Lanzan un ciclo para redescubrir la literatura entrerriana

Vázquez se ocultó un tiempo en Entre Ríos.

Procesan a presunto líder narco que se escondió en Entre Ríos

Entre Ríos sumó más de 1,4 millones de accesos a internet y creció por encima del promedio nacional.

Entre Ríos sumó más de 1,4 millones de accesos a internet y creció por encima del promedio nacional

Ver comentarios

Lo último

Argentina ya piensa en la final: entrenamiento regenerativo y clima distendido

Argentina ya piensa en la final: entrenamiento regenerativo y clima distendido

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

El gobierno inglés contesta y reclama: El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí

El gobierno inglés contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí"

Ultimo Momento
Argentina ya piensa en la final: entrenamiento regenerativo y clima distendido

Argentina ya piensa en la final: entrenamiento regenerativo y clima distendido

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

El gobierno inglés contesta y reclama: El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí

El gobierno inglés contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí"

Senado: oficialismo no reúne votos y aplaza el tratamiento de la reforma de la ley de tierras

Senado: oficialismo no reúne votos y aplaza el tratamiento de la reforma de la ley de tierras

Boca vuelve al ruedo en Rosario con un partido por la Copa Argentina

Boca vuelve al ruedo en Rosario con un partido por la Copa Argentina

Policiales
Reducen la pena a integrante de una banda narco por estudios y cursos en la cárcel

Reducen la pena a integrante de una banda narco por estudios y cursos en la cárcel

Camión cayó al vacío en el complejo Zárate - Brazo largo y murió el camionero

Camión cayó al vacío en el complejo Zárate - Brazo largo y murió el camionero

Un adolescente resultó herido de bala en La Paz: el atacante fue entregado a sus padres

Un adolescente resultó herido de bala en La Paz: el atacante fue entregado a sus padres

La Paz: detuvieron a un hombre tras intentar agredir a la policía durante los festejos por Argentina

La Paz: detuvieron a un hombre tras intentar agredir a la policía durante los festejos por Argentina

Federación: un hombre fue apuñalado durante los festejos por Argentina

Federación: un hombre fue apuñalado durante los festejos por Argentina

Ovación
Boca vuelve al ruedo en Rosario con un partido por la Copa Argentina

Boca vuelve al ruedo en Rosario con un partido por la Copa Argentina

Racing y Defensa juegan en Jujuy por los 16avos

Racing y Defensa juegan en Jujuy por los 16avos

Una sanción para Mariano Werner y multas para Urcera

Una sanción para Mariano Werner y multas para Urcera

Driussi se desgarró nuevamente y se pierde el debut de River en el semestre por Copa Argentina

Driussi se desgarró nuevamente y se pierde el debut de River en el semestre por Copa Argentina

Guillermo Carmarán cumplió el sueño de ser maratonista en Rosario

Guillermo Carmarán cumplió el sueño de ser maratonista en Rosario

La provincia
Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

Empresarios valoraron la media sanción de la Reforma Previsional

Empresarios valoraron la media sanción de la Reforma Previsional

El Frente Entrerriano Federal (FEF) se metió en la discusión por la Reforma Previsional

El Frente Entrerriano Federal (FEF) se metió en la discusión por la Reforma Previsional

Agmer convoca a un paro de 24 horas para el lunes 20

Agmer convoca a un paro de 24 horas para el lunes 20

Polémica en Villa Urquiza por el cierre del Puerto de La Celina

Polémica en Villa Urquiza por el cierre del Puerto de La Celina

Dejanos tu comentario