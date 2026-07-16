Camión cayó al vacío en el complejo Zárate - Brazo largo y murió el camionero

Un chofer de 45 años perdió la vida en un impactante accidente ocurrido este miércoles por la tarde en el complejo Zárate - Brazo Largo.

Un chofer de 45 años perdió la vida en un impactante accidente ocurrido este miércoles por la tarde en el complejo Zárate - Brazo Largo.

Un chofer de 45 años perdió la vida en un impactante accidente ocurrido este miércoles por la tarde en el complejo Zárate - Brazo Largo.

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 113 de la Ruta Nacional 12, específicamente sobre el puente Justo José de Urquiza, cuando un camión que se dirigía desde Entre Ríos hacia Buenos Aires perdió el control por causas que se investigan, atravesó la baranda de protección y se precipitó al vacío.

El vehículo, un VW 719 que transportaba soda cáustica, impactó contra el suelo en el sector oeste de la estructura e inmediatamente se envolvió en llamas. Las autoridades identificaron a la víctima como Alejandro Suárez, oriundo de la provincia de Buenos Aires, quien falleció de manera instantánea como consecuencia del violento golpe contra la superficie.

Debido a la magnitud del fuego y la densa humareda generada por la combustión de la carga, el personal de la Policía de Entre Ríos y dotaciones de bomberos locales debieron restringir la circulación vehicular en la zona. Los equipos de emergencia trabajaron intensamente en el lugar para sofocar el incendio y permitir las labores de peritaje sobre los restos del transporte siniestrado.