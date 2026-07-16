Argentina ya piensa en la final: entrenamiento regenerativo y clima distendido

El entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni comienza a definir el equipo para enfrentar a España del domingo. Buen clima en el plantel.

La Selección Argentina dejó rápidamente atrás la histórica clasificación a la final del Mundial y este jueves volvió al trabajo con la mira puesta en el duelo decisivo frente a España. Luego del emocionante triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra en Atlanta, el plantel dirigido por Lionel Scaloni realizó una práctica regenerativa en el Atlanta Training Ground, donde comenzó la preparación para el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

El entrenamiento comenzó a las 12.30 (hora argentina) y los primeros 15 minutos fueron abiertos a la prensa, permitiendo observar un ambiente de tranquilidad y optimismo dentro del plantel albiceleste.

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Trabajos diferenciados para recuperar energías

Como ocurre habitualmente tras un partido de alta exigencia, los futbolistas que fueron titulares ante Inglaterra realizaron ejercicios regenerativos bajo la supervisión del preparador físico Luis Martín. El objetivo principal fue favorecer la recuperación muscular después del enorme desgaste realizado en la semifinal.

En tanto, los jugadores que ingresaron desde el banco de suplentes y aquellos que no sumaron minutos desarrollaron una rutina física de mayor intensidad para igualar las cargas de trabajo con el resto del plantel.

La planificación física cobra especial importancia teniendo en cuenta que Argentina llega con un recorrido más exigente que su próximo rival. El equipo de Scaloni debió disputar dos tiempos suplementarios durante el torneo —ante Cabo Verde en los 16avos de final y frente a Suiza en cuartos—, mientras que España resolvió todas sus series dentro de los 90 minutos reglamentarios y además contará con un día más de descanso.

Messi volvió a mostrarse relajado y descalzo

Una de las imágenes que dejó la práctica fue la de Lionel Messi caminando descalzo sobre el césped junto a varios de sus compañeros.

El capitán argentino compartió un momento distendido con Leandro Paredes, Enzo Fernández, Julián Álvarez y otros integrantes del plantel, reflejando el excelente clima interno que vive la Scaloneta luego de eliminar a Inglaterra.

No es una imagen casual. A lo largo de los últimos años, Messi ha manifestado en numerosas oportunidades su gusto por caminar descalzo sobre el césped, una costumbre que suele repetir tanto en las concentraciones de la Selección como en los entrenamientos del Inter Miami, donde incluso se lo ha visto compartiendo ese momento con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

El guiño de Enzo Fernández tras eliminar a Inglaterra

La clasificación también dejó lugar para algunos gestos cargados de simbolismo.

Enzo Fernández publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Messi y Leandro Paredes durante el entrenamiento, acompañándola con la canción "Wonderwall", de Oasis.

La elección del tema no pasó inadvertida. Se trata de una de las canciones más representativas del público inglés y habitual en los festejos deportivos de ese país, por lo que muchos interpretaron la publicación como una sutil respuesta luego de la eliminación británica.

Scaloni destacó el valor de todo el grupo de Argentina

Tras la clasificación a la final, Lionel Scaloni volvió a remarcar una de las características que identifica a este seleccionado: la fortaleza del grupo por encima de las individualidades.

El entrenador destacó especialmente el compromiso de quienes no fueron titulares y valoró el esfuerzo de los futbolistas que deben entrenarse con la misma intensidad aun cuando no tienen minutos en los partidos.

"Quiero hacer una mención especial a aquellos que no juegan, que tienen que entrenar cuando los demás descansan. Los que entraron hoy desde el banco han sido fundamentales. Al final, el fútbol y la vida es esto: dar todo hasta el final e irte a tu casa sabiendo que has dado el máximo", expresó el técnico luego del triunfo frente a Inglaterra.

¿Habrá cambios para la final?

Uno de los interrogantes que comienza a instalarse es la formación que presentará Argentina frente a España.

Antes del partido contra Inglaterra, Scaloni sorprendió con una modificación táctica que generó debate: decidió incluir a Giuliano Simeone desde el inicio en lugar de Rodrigo De Paul.

El entrenador explicó que todas las decisiones se toman pensando exclusivamente en las necesidades de cada partido y dejó en claro que ningún jugador tiene asegurada la titularidad por su historia dentro del ciclo.

"Cómo no me va a doler dejar a Rodrigo en el banco. Me duele porque me siento identificado con él por su manera de jugar. Pero hacemos lo que creemos que el partido necesita. Uno quiere sacar lo mejor del equipo y por suerte ellos lo entienden", sostuvo.

Sus declaraciones alimentan la posibilidad de que vuelva a introducir variantes para enfrentar a España, aunque cualquier definición dependerá primero de la evolución física del plantel durante las próximas prácticas.

España, un rival de máximo nivel

Scaloni también comenzó a analizar al seleccionado español, que derrotó con autoridad a Francia para acceder a la final y llegará con mayor descanso.

El entrenador argentino destacó la calidad del conjunto dirigido por Luis de la Fuente y aseguró que el cuerpo técnico ya había comenzado a estudiar sus características meses atrás.

"España es un gran equipo, fue un justo ganador en la semifinal. Le ganó muy bien a una selección que era muy difícil de vencer. Por suerte lo habíamos analizado en marzo. Han cambiado algo, pero sigue siendo un gran equipo. Estamos preparados para afrontarlo", afirmó.

Rumbo a Nueva Jersey

Finalizado el entrenamiento en Atlanta, la delegación argentina inició los preparativos para trasladarse hacia Nueva Jersey, sede de la gran final.

Durante la tarde estaba previsto el vuelo que llevará al plantel a su nueva concentración, donde continuará la preparación durante viernes y sábado.

La agenda contempla una nueva práctica con acceso parcial para la prensa y una zona mixta en la que hablarán algunos futbolistas. Además, el sábado será el turno de la conferencia oficial de Lionel Scaloni, la última antes del encuentro que definirá al campeón del mundo.

Con el plantel recuperándose física y anímicamente tras una semifinal inolvidable, la Scaloneta ya puso toda su atención en el último desafío. Después de superar a Inglaterra en un partido que quedará en la historia, Argentina buscará ahora dar el paso definitivo frente a España y conquistar una nueva estrella mundial.