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Driussi se desgarró nuevamente y se pierde el debut de River en el semestre por Copa Argentina

Driussi sufrió una nueva lesión muscular y deberá atravesar un período de recuperación de al menos tres semanas antes de volver. No estará ante Aldosivi.

15 de julio 2026 · 19:35hs
Sebastián Driussi lleva cuatro desgarros desde que volvió a River.

Sebastián Driussi lleva cuatro desgarros desde que volvió a River.

A apenas dos días del inicio de un nuevo semestre, Sebastián Driussi sufrió un desgarro en su gemelo derecho y se perderá el duelo del viernes de River ante Aldosivi, por Copa Argentina. El delantero iba a ser titular tras haber dejado atrás una lesión articular durante el inicio de la pretemporada, pero esta quinta lesión muscular lo hace poner en riesgo su lugar entre los 11 para lo que viene.

El Gordo había llegado a Alicante en la etapa final de su rehabilitación tras un esguince de rodilla grado II. Tras algunas semanas, empezaron a llegar buenas noticias desde la preparación y se ratificaron con el doblete y el buen partido ante Flamengo. Sin embargo, todo se diluyó esta tarde, cuando debió dejar el entrenamiento por una molestia y se confirmó que se perderá el comienzo de la segunda mitad de 2026.

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En una constante de esta segunda etapa suya en River, Driussi sufrió su quinto desgarro muscular. Si se le suman el fuerte esguince de tobillo del Mundial de Clubes y el problema en la rodilla ante Rosario Central, son nada menos que siete lesiones en apenas un año y medio. Demasiado como para que pueda lograr continuidad y sostener un nivel competitivo.

Hasta ahora, siempre que estuvo bien físicamente y logró presencias de manera consecutiva, el artillero de 30 años logró ser decisivo y anotar goles importantes. Lleva 17 tantos en 53 encuentros desde su regreso, pero hasta ahora le ha costado ser constante por su fragilidad física.

Su presencia en Salta junto a Facundo Colidio era una fija. Ahora, Eduardo Coudet deberá definir quién lo reemplazará en el centro del ataque. Con Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán recién llegados, el que pica en punta para ocupar su lugar es Joaquín Freitas.

Driussi y un nuevo desgarro en River: un historial de lesiones que preocupa

  • 6 al 26 de marzo de 2025: Desgarro miofascial - 21 días de recuperación (tres partidos afuera)
  • 18 de junio al 12 de agosto de 2025: Esguince de tobillo - 56 días de recuperación (7 partidos afuera)
  • 18 de septiembre al 8 de octubre de 2025: Desgarro en el isquiotibial izquierdo - 21 días de recuperación (5 partidos afuera)
  • 25 de octubre al 4 de noviembre de 2025: Sobrecarga en el isquiotibial izquierdo - 11 días de recuperación (1 partido afuera)
  • 2 al 19 de febrero de 2026: Desgarro en el isquiotibial izquierdo - 18 días de recuperación (3 partidos afuera)
  • 19 de abril al 9 de mayo de 2026: Desgarro en el isquiotibial izquierdo - 20 días de recuperación (4 partidos afuera)
  • 17 de mayo al 3 de julio de 2026: Esguince de rodilla grado II - 28 días (3 partidos afuera)
  • 15 de julio de 2026: Desgarro en el gemelo derecho

Driussi River Copa Argentina
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