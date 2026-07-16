Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca vuelve al ruedo en Rosario con un partido por la Copa Argentina

En el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario por los 16avos de final, Boca se mide con Sarmiento de Junín. Arranca a las 21.45.

16 de julio 2026 · 14:56hs
Boca vuelve al ruedo en Rosario con un partido por la Copa Argentina

Boca y Sarmiento jugarán este jueves, desde las 21.45, en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026. De primer semestre con final amargo, el cuadro de la Ribera comienza oficialmente la segunda mitad del año con la ilusión de un nuevo comienzo de la mano de Rodolfo Arruabarrena. Cono

Con el deseo de dejar atrás los fantasmas del pasado. Así las cosas en Brandsen 805 desde el regreso de Rodolfo Arruabarrena a la conducción y su estreno extraoficial con triunfo por 1-0 en un amistoso contra Athletico Paranaense. Devoto de un dibujo con extremos y un mediocampo de tres, el Vasco deberá adaptarse a las bajas de Adam Bareiro y Tomás Belmonte para armar su primer equipo en un partido sin margen para el error.

Álvaro Montero se sumará a Boca.

Álvaro Montero antes de ser refuerzo de Boca: "Sabemos la grandeza que tiene el club"

Paulo renovará su contrato en Roma

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

A su vez, el entrenador ya sabe que tendrá, como mínimo, dos refuerzos de cara al segundo semestre: Álvaro Montero y Sebastián Villa jugarán en Boca pero todavía no pusieron la firma, por lo que ninguno de los dos podrá estar presente este jueves en Rosario.

Por su parte, en Junín esperan que el descanso haya refrescado cabezas para afrontar un segundo semestre que será duro en la parte baja de la tabla. Puesto 28º en los promedios y 21º en la tabla acumulada, el Verde -fuerte en el Eva Perón, muy débil fuera de él- buscará sacar resultados que le permitan quedarse un año más en Primera División y una clasificación que lo ponga en las tapas frente a uno de los grandes del fútbol argentino.

El probable equipo de Boca vs. Sarmiento, por la Copa Argentina

Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El posible once de Sarmiento vs. Boca, por la Copa Argentina

Thyago Ayala; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Julián Contrera, Cristian Zabala, Osmar Giménez, Gabriel Díaz; Santiago Salle y Junior Marabel.

Copa Argentina 2026: partidos, fixture y cuadro

Boca vs. Sarmiento, por la Copa Argentina: dónde ver en vivo, formaciones y horario

  • Hora: 21.45
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Estadio: Marcelo Bielsa (Rosario)

Boca Copa Argentina Sarmiento
Noticias relacionadas
Lamine Yamal, no fue parte del entrenamiento con el grupo en España. 

Alerta por Lamine Yamal: no entrenó en España y se lo vio con un vendaje a tres días de la final

El entrenamiento de Argentina en Atlanta.

Argentina ya piensa en la final: entrenamiento regenerativo y clima distendido

Racing vuelve al rueda este jueves.

Racing y Defensa juegan en Jujuy por los 16avos

La prensa internacional destacó la actuación y remontada de la Selección Argentina que se impuso 2 a 1 a Inglaterra y llegó a la final del Mundial 2026 

La actuación de Argentina en las portadas de los principales diarios del mundo

Ver comentarios

Lo último

Argentina ya piensa en la final: entrenamiento regenerativo y clima distendido

Argentina ya piensa en la final: entrenamiento regenerativo y clima distendido

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

El gobierno inglés contesta y reclama: El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí

El gobierno inglés contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí"

Ultimo Momento
Argentina ya piensa en la final: entrenamiento regenerativo y clima distendido

Argentina ya piensa en la final: entrenamiento regenerativo y clima distendido

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

El gobierno inglés contesta y reclama: El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí

El gobierno inglés contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí"

Senado: oficialismo no reúne votos y aplaza el tratamiento de la reforma de la ley de tierras

Senado: oficialismo no reúne votos y aplaza el tratamiento de la reforma de la ley de tierras

Boca vuelve al ruedo en Rosario con un partido por la Copa Argentina

Boca vuelve al ruedo en Rosario con un partido por la Copa Argentina

Policiales
Reducen la pena a integrante de una banda narco por estudios y cursos en la cárcel

Reducen la pena a integrante de una banda narco por estudios y cursos en la cárcel

Camión cayó al vacío en el complejo Zárate - Brazo largo y murió el camionero

Camión cayó al vacío en el complejo Zárate - Brazo largo y murió el camionero

Un adolescente resultó herido de bala en La Paz: el atacante fue entregado a sus padres

Un adolescente resultó herido de bala en La Paz: el atacante fue entregado a sus padres

La Paz: detuvieron a un hombre tras intentar agredir a la policía durante los festejos por Argentina

La Paz: detuvieron a un hombre tras intentar agredir a la policía durante los festejos por Argentina

Federación: un hombre fue apuñalado durante los festejos por Argentina

Federación: un hombre fue apuñalado durante los festejos por Argentina

Ovación
Boca vuelve al ruedo en Rosario con un partido por la Copa Argentina

Boca vuelve al ruedo en Rosario con un partido por la Copa Argentina

Racing y Defensa juegan en Jujuy por los 16avos

Racing y Defensa juegan en Jujuy por los 16avos

Una sanción para Mariano Werner y multas para Urcera

Una sanción para Mariano Werner y multas para Urcera

Driussi se desgarró nuevamente y se pierde el debut de River en el semestre por Copa Argentina

Driussi se desgarró nuevamente y se pierde el debut de River en el semestre por Copa Argentina

Guillermo Carmarán cumplió el sueño de ser maratonista en Rosario

Guillermo Carmarán cumplió el sueño de ser maratonista en Rosario

La provincia
Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

Empresarios valoraron la media sanción de la Reforma Previsional

Empresarios valoraron la media sanción de la Reforma Previsional

El Frente Entrerriano Federal (FEF) se metió en la discusión por la Reforma Previsional

El Frente Entrerriano Federal (FEF) se metió en la discusión por la Reforma Previsional

Agmer convoca a un paro de 24 horas para el lunes 20

Agmer convoca a un paro de 24 horas para el lunes 20

Polémica en Villa Urquiza por el cierre del Puerto de La Celina

Polémica en Villa Urquiza por el cierre del Puerto de La Celina

Dejanos tu comentario