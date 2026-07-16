Boca vuelve al ruedo en Rosario con un partido por la Copa Argentina

En el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario por los 16avos de final, Boca se mide con Sarmiento de Junín. Arranca a las 21.45.

Boca y Sarmiento jugarán este jueves, desde las 21.45, en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026. De primer semestre con final amargo, el cuadro de la Ribera comienza oficialmente la segunda mitad del año con la ilusión de un nuevo comienzo de la mano de Rodolfo Arruabarrena. Cono

Con el deseo de dejar atrás los fantasmas del pasado. Así las cosas en Brandsen 805 desde el regreso de Rodolfo Arruabarrena a la conducción y su estreno extraoficial con triunfo por 1-0 en un amistoso contra Athletico Paranaense. Devoto de un dibujo con extremos y un mediocampo de tres, el Vasco deberá adaptarse a las bajas de Adam Bareiro y Tomás Belmonte para armar su primer equipo en un partido sin margen para el error.

A su vez, el entrenador ya sabe que tendrá, como mínimo, dos refuerzos de cara al segundo semestre: Álvaro Montero y Sebastián Villa jugarán en Boca pero todavía no pusieron la firma, por lo que ninguno de los dos podrá estar presente este jueves en Rosario.

Por su parte, en Junín esperan que el descanso haya refrescado cabezas para afrontar un segundo semestre que será duro en la parte baja de la tabla. Puesto 28º en los promedios y 21º en la tabla acumulada, el Verde -fuerte en el Eva Perón, muy débil fuera de él- buscará sacar resultados que le permitan quedarse un año más en Primera División y una clasificación que lo ponga en las tapas frente a uno de los grandes del fútbol argentino.

El probable equipo de Boca vs. Sarmiento, por la Copa Argentina

Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El posible once de Sarmiento vs. Boca, por la Copa Argentina

Thyago Ayala; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Julián Contrera, Cristian Zabala, Osmar Giménez, Gabriel Díaz; Santiago Salle y Junior Marabel.

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