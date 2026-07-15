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Una sanción para Mariano Werner y multas para Urcera

La Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC dio a conocer las resoluciones posteriores a la octava fecha del TC. Werner recibió una sanción económica.

15 de julio 2026 · 21:40hs
Werner y una sanción para su equipo.

Werner y una sanción para su equipo.

La Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC publicó este martes el comunicado oficial con las resoluciones adoptadas tras la octava fecha del Turismo Carretera, disputada en el autódromo de Posadas, Misiones. Entre las medidas sobresalen las sanciones al equipo del paranaense Mariano Werner por irregularidades detectadas en el sistema de acreditaciones, una millonaria multa para José Manuel Urcera en el Turismo Nacional y diversas penalizaciones deportivas para pilotos de TC.

Lo de Werner

Uno de los casos más relevantes involucra al equipo de Mariano Werner. La CAF informó que, luego de un trabajo conjunto con el Departamento de Controles y Acreditaciones de la ACTC, se detectaron anomalías y falsificaciones en la documentación utilizada para los ingresos vehiculares y personales al evento de Posadas.

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Como consecuencia, el equipo recibió dos multas de 400.000 pesos cada una, ambas con destino a la Fundación Favaloro y con un plazo de 30 días para su pago. Además, la ACTC resolvió la desafectación del sistema Curva de Broder Nelson y Juan Manuel Arroyo.

Por otra parte, el piloto José Manuel Urcera fue sancionado con una multa de tres millones de pesos por infringir el artículo 14 del Reglamento Deportivo del Turismo Nacional 2026. El monto también deberá ser abonado a la Fundación Favaloro dentro del plazo establecido.

En el plano deportivo, la CAF aplicó varias penalizaciones que deberán cumplirse en la próxima fecha del Turismo Carretera, en el autódromo de San Juan.

Hernán Palazzo, Marcos Castro y Thomas Ricciardi recibieron un recargo de diez puestos en la próxima clasificación por maniobras peligrosas durante la final disputada en Posadas. En tanto, Rodrigo Lugón fue penalizado con cinco puestos de recargo para la clasificación por una maniobra sobre Norberto Fontana durante la segunda serie.

Además, Germán Todino deberá largar desde la última posición en la próxima serie que dispute tras haber acumulado tres apercibimientos.

En otras resoluciones, la CAF autorizó a Jeremías Olmedo a cambiar de la marca Torino al Chevrolet Camaro dentro del equipo Canning Motorsport y citó para el próximo 21 de julio al preparador Daniel Berra, responsable del motor del auto de Ricardo Risatti, para brindar explicaciones ante el organismo.

Las medidas forman parte del control deportivo y disciplinario que la ACTC lleva adelante tras cada fecha del calendario, en este caso luego de la competencia disputada en Posadas.

Werner Multas Automovilismo
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