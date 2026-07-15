El Senado vota este miércoles la reforma previsional de Entre Ríos

El Senado de Entre Ríos sesiona este miércoles para tratar la reforma del sistema jubilatorio. Hay dos dictámenes de comisión y protestas gremiales.

El Senado provincial de Entre Ríos se prepara para una jornada decisiva este miércoles a partir de las 9:30, cuando se trate en el recinto el proyecto de reforma de la Ley N° 8.732, denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”. Esta votación es considerada una de las más trascendentes para miles de trabajadores de la provincia, ya que impactará directamente en el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones. La mirada está puesta no sólo sobre el bloque de Juntos, que tiene ocho miembros, sino también sobre el PJ (también con ocho integrantes).

Hay expectativa sobre el voto de una legisladora peronista que podrían dar vuelta el resultado: Gladys Domínguez (Feliciano). De hecho, firmó el dictamen de mayoría del oficialismo. La legisladora dejó de integrar el bloque del PJ en junio de 2025 tras abstenerse de votar la reforma de IOSPER, que se transformó en OSER. Esa postura benefició a la iniciativa del gobernador Rogelio Frigerio. Su bloque unipersonal se denomina Peronismo Federal.

Con los votos de dos peronistas, el Senado dio media sanción a a la reforma previsional en Entre Ríos

A esto hay que sumarle otro condimento político: el 13 de junio de este año, el Congreso provincial del PJ advirtió que se expulsará a quien vote a favor del proyecto oficial. Con lo cual, la votación de este miércoles será clave para el futuro político de Domínguez.

La sesión está marcada por un clima de fuerte tensión social, ya que se espera una protesta frente a la Casa de Gobierno organizada por la Multisectorial en defensa de la Caja. Este agrupamiento, que reúne a los gremios y colectivos más influyentes de la vida política entrerriana, busca proteger los derechos adquiridos bajo el sistema actual frente a los cambios propuestos.

Los dos dictámenes en pugna

Tras un mes de intensos debates en la Cámara Alta y cuatro meses de elaboración previa por parte del Poder Ejecutivo, el proyecto llega al pleno con dos posturas diferenciadas surgidas de las comisiones de trabajo:

-Dictamen de Mayoría (oficialismo): proveniente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, este informe cuenta con el respaldo del bloque oficialista y busca avanzar con la media sanción de la reforma tal como ha sido impulsada para buscar el equilibrio fiscal del sistema.

-Dictamen de la Oposición (peronismo): elaborado por la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, donde el peronismo tiene mayoría, este informe representa la visión alternativa al proyecto original del Ejecutivo.

Ambas resoluciones fueron consensuadas la semana pasada para ser tratadas simultáneamente en el recinto, lo que garantiza un debate profundo sobre la sostenibilidad y los derechos de los trabajadores entrerrianos. La decisión que tome el Senado este miércoles será fundamental para definir el rumbo de la previsión social en la provincia.