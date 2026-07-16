Reducen la pena a integrante de una banda narco por estudios y cursos en la cárcel

La Justicia Federal de Concepción del Uruguay otorgó un beneficio significativo a Christhian Darío Colombo, de 48 años, quien cumple una condena por su rol en una banda narco en Gualeguaychú. Actualmente se encuentra detenido en la Unidad Penal N° 9 de esa ciudad y logró una reducción en los plazos de su condena gracias al régimen de "estímulo educativo", tras haber acreditado la finalización de diversos cursos de formación profesional y avances en su escolaridad secundaria.

La decisión fue tomada por la jueza Mariela Emilce Rojas, Jueza del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, quien hizo lugar al planteo presentado por la defensa oficial de Colombo. Según la resolución a la que accedió UNO , fechada el 14 de julio, el interno presentó certificaciones emitidas por el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos que avalan su compromiso con la formación técnica durante su tiempo de reclusión. Específicamente, Colombo completó con éxito dos trayectos formativos de gran carga horaria: el curso de "Auxiliar de Carpintería", con una duración de 120 horas cátedra, y el de "Asistente en Restauración de muebles", que demandó 200 horas de cursada.

Por cada uno de estos cursos de formación profesional, la magistrada otorgó una reducción de dos meses en los plazos necesarios para que el condenado pueda avanzar en la progresividad del régimen penitenciario, sumando un total de cuatro meses por estas capacitaciones técnicas. A este beneficio se le añadió un mes adicional de reducción debido a que Colombo acreditó haber cursado y aprobado el primer año de su educación secundaria en la ESJA N° 9 “A.R.A. San Juan”, institución que funciona dentro del ámbito carcelario. En total, el estímulo educativo le permitió descontar cinco meses de su tiempo de condena, basándose en lo estipulado por el artículo 140 de la Ley 24.660.

Este beneficio se enmarca en la condena que Colombo recibió en julio de 2025, cuando fue sentenciado a la pena de cuatro años de prisión. En aquel proceso judicial, se lo encontró penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además de la privación de su libertad, el tribunal le impuso una multa económica de $5.068.440.

La banda narco de Gualeguaychú

La causa que llevó a Colombo tras las rejas se originó en una investigación que desarticuló una compleja organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la ciudad de Gualeguaychú. Esta banda operó desde noviembre de 2021 hasta agosto de 2023, momento en el que una serie de allanamientos y requisas vehiculares pusieron fin a sus actividades. El rol de Colombo en la estructura delictiva era particular: aprovechando su ocupación de remisero, utilizaba un automóvil Renault Fluence para distribuir el material tóxico en diferentes puntos de la ciudad y proveer de estupefacientes a otros vendedores.

Durante el operativo que desmanteló a la organización, las fuerzas de seguridad lograron incautar un importante botín que evidenciaba la magnitud del negocio ilícito. Se secuestraron 1.203,7 gramos de cocaína y más de 215 gramos de marihuana fraccionada. Sin embargo, el hallazgo más llamativo fue el de una plantación compuesta por 173 plantas de cannabis sativa, cuyo peso total ascendía a casi 7,5 kilogramos, junto con semillas para su cultivo. Además de la droga, se incautaron importantes sumas de dinero en efectivo en diversas monedas: más de 3,3 millones de pesos argentinos, 10.849 dólares estadounidenses, además de pesos uruguayos, guaraníes y reales.

El juicio de 2025 no solo afectó a Colombo, sino que involucró a un total de once personas. Entre los principales condenados se encuentran Jaime Alberto Run Pampas y Emiliano José Páez, quienes recibieron penas más severas de seis años y seis meses de prisión al ser considerados coautores del delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Por el mismo delito, aunque en la modalidad de almacenamiento, Ángel Nicolás Waller fue sentenciado a seis años de cárcel y a pagar una multa millonaria similar a la de Colombo.

No todos los implicados en la redada de 2023 terminaron con condenas de prisión efectiva. En un giro legal relevante, el tribunal declaró la inconstitucionalidad de los artículos que reprimen la tenencia para consumo personal para varios de los acusados. De esta manera, varios acusados resultaron absueltos, al considerarse que las sustancias y plantas encontradas en su poder estaban destinadas a su propio consumo y no a la venta.

Hoy, Colombo busca acortar su estadía en la Unidad Penal N° 9 mediante la educación. Mientras la Fiscalía ha dado el visto bueno a este beneficio de reducción de pena, aún resta que el Ministerio Público se expida sobre un pedido adicional de la defensa: la posibilidad de que el condenado acceda a salidas laborales, lo que marcaría un nuevo paso en su proceso de resocialización fuera de los muros de la cárcel.