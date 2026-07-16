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Alerta por Lamine Yamal: no entrenó en España y se lo vio con un vendaje a tres días de la final

El equipo español está en alerta por Lamine Yamal: entrenó diferenciado y enciende las alarmas antes del partido con Argentina.

16 de julio 2026 · 17:51hs
Lamine Yamal

Lamine Yamal, no fue parte del entrenamiento con el grupo en España. 

La Selección de España atraviesa horas de enorme expectativa e ilusión luego de asegurarse un lugar en la final de la Copa del Mundo, instancia a la que regresa después de 16 años. Sin embargo, mientras el equipo de Luis de la Fuente sueña con volver a conquistar el título como lo hizo en Sudáfrica 2010, una preocupación comenzó a instalarse en la concentración: el estado físico de su máxima figura, Lamine Yamal.

El joven talento del Barcelona, que con apenas 19 años se transformó en el gran líder futbolístico de la Roja, no pudo entrenarse con normalidad este jueves debido a una molestia muscular en el muslo izquierdo, situación que obligó al cuerpo técnico y al departamento médico a seguir de cerca su evolución cuando restan apenas tres días para la gran final frente a la Selección Argentina.

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La presencia de Yamal en el partido decisivo es una de las principales incógnitas en el campamento español, aunque por el momento reina el optimismo y nadie imagina una final sin el futbolista que fue determinante durante todo el campeonato.

Una semifinal brillante que dejó secuelas

España consiguió el pasaje a la final tras derrotar por 2-0 a Francia en una actuación convincente y de alto nivel colectivo. Más allá de que no pudo convertir, Lamine Yamal fue una de las grandes figuras del encuentro.

El extremo volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores jugadores jóvenes del planeta. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para romper líneas fueron un problema constante para la defensa francesa.

Incluso estuvo muy cerca de marcar el tercer tanto del encuentro, aunque la acción fue anulada por una posición adelantada muy fina.

Además, fue el encargado de generar la jugada que terminó en el penal convertido por Mikel Oyarzábal para abrir el marcador y durante gran parte del encuentro hizo sufrir al lateral Lucas Digne, quien terminó siendo reemplazado a los 72 minutos, completamente superado por las constantes gambetas del español.

Pero el enorme desgaste físico pasó factura.

Lamine Yamal y la molestia que preocupa a España

Al finalizar el partido, Yamal manifestó una molestia en el muslo izquierdo que rápidamente fue atendida por los fisioterapeutas del seleccionado español.

Ya en el hotel de concentración comenzaron los primeros trabajos de recuperación para descomprimir la zona afectada y evitar que la sobrecarga muscular evolucionara hacia una lesión de mayor gravedad.

Este jueves, durante la práctica realizada en Nueva Jersey, el futbolista no participó de los ejercicios junto al resto del plantel.

Las imágenes difundidas desde el entrenamiento lo mostraron con un vendaje sobre el muslo izquierdo, sentado a un costado del campo de juego y realizando únicamente tareas de rehabilitación.

Con los botines colocados, el delantero trabajó sobre una colchoneta utilizando un rodillo de gomaespuma para realizar ejercicios de liberación miofascial y automasajes, una rutina habitual para aliviar la tensión muscular.

Su ausencia en la práctica generó cierta preocupación, aunque desde el cuerpo técnico mantienen la calma y consideran que la decisión responde principalmente a una medida preventiva.

Pedro Porro también entrenó aparte

La jornada tampoco tuvo a Pedro Porro trabajando con normalidad.

El lateral derecho, una de las grandes figuras de la semifinal y autor del segundo gol frente a Francia, también realizó ejercicios diferenciados debido a una fatiga muscular producto del enorme esfuerzo realizado durante el encuentro.

Porro tuvo la difícil misión de controlar a futbolistas explosivos como Kylian Mbappé, Bradley Barcola y Michael Olise, además de proyectarse constantemente en ataque.

El intenso desgaste físico llevó al cuerpo médico español a disminuir las cargas para favorecer su recuperación de cara al partido más importante del torneo.

Optimismo en el cuerpo técnico

Pese a las imágenes que despertaron preocupación entre los hinchas españoles, el entrenador Luis de la Fuente mantiene una postura optimista.

El cuerpo médico considera que tanto Yamal como Porro evolucionan favorablemente y esperan que en las próximas horas puedan reincorporarse progresivamente a los entrenamientos junto al resto del grupo.

El objetivo es que ambos lleguen en plenitud física al compromiso del domingo, donde España buscará conquistar su segunda Copa del Mundo.

La planificación apunta a administrar las cargas de trabajo para evitar cualquier riesgo inn

Lamine Yamal España Argentina
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