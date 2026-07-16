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Un adolescente resultó herido de bala en La Paz: el atacante fue entregado a sus padres

Un adolescente de 15 años fue baleado en la pierna tras una disputa con otro en La Paz. El atacante fue localizado, supeditado a una causa y entregado a sus padres.

16 de julio 2026 · 09:47hs
Un adolescente resultó herido de bala en La Paz: el atacante fue entregado a sus padres

La Comisaría Primera de La Paz intervino el pasado miércoles por la noche en un grave incidente ocurrido en la intersección de Avenida Artigas y Juan María Gutiérrez, donde un adolescente de 15 años fue baleado en plena vía pública. EL atacante fue un chico de 16 años, quien fue localizado, supeditado a la causa judicial y entregado a sus padres.

El hecho, caratulado inicialmente como supuesto delito de abuso de armas, se habría originado a raíz de un intercambio de insultos entre dos grupos de jóvenes. Según las investigaciones preliminares, minutos después del altercado, uno de los involucrados —un adolescente de 16 años— habría efectuado un disparo que impactó en la pierna izquierda de la víctima. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar en una motocicleta junto a otro joven.

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La víctima recibió atención en el Hospital

Según informó la Jefatura Departamental a UNO, la víctima, de 15 años, fue trasladada de urgencia al Hospital 9 de Julio. La médica de guardia constató que presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la zona de la pantorrilla izquierda. Afortunadamente, tras realizarle estudios complementarios que descartaron lesiones de mayor gravedad, el joven recibió el alta médica.

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Por su parte, el personal policial logró localizar al presunto autor de los disparos. Al tratarse de un menor de edad, se le practicó el correspondiente examen de dermotest siguiendo las disposiciones legales vigentes y contando con la presencia de su progenitor. La causa se encuentra actualmente bajo la intervención de la autoridad judicial competente.

La Paz bala enfrentamiento
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