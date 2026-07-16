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Federación: un hombre fue apuñalado durante los festejos por Argentina

Un adolescente apuñaló a un hombre de 32 años en Federación durante los festejos por la victoria Argentina ante Inglaterra.

16 de julio 2026 · 08:16hs
Federación: un hombre fue apuñalado durante los festejos por Argentina

En Federación, en el marco de las celebraciones por el triunfo de la Selección Argentina de fútbol ante Inglaterra en el Mundial, se registró una gresca que dejó como saldo a un hombre de 32 años con heridas de gravedad. El incidente involucró a un menor de edad, quien habría apuñalado a la víctima en dos oportunidades con un arma blanca. Todo sucedió en la intersección de Avenida San Martín y Avenida 25 de Marzo.

A pesar de los rumores iniciales, las autoridades desmintieron el fallecimiento del hombre, confirmando que llegó con vida al Hospital Masvernat de Concordia tras ser derivado de urgencia desde el hospital local. El parte médico indica que el lesionado sufrió heridas en la zona axilar y en el omóplato del brazo izquierdo.

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Antecedentes del agresor y situación legal

Según consignó el medio local Radio City, trascendió que el menor involucrado en el ataque es el mismo joven que recientemente se volvió viral en redes sociales tras grabarse maltratando a un perro. Por directiva de la fiscal en turno, una vez finalizadas las tareas periciales de rigor, el menor fue entregado a sus progenitores, aunque permanece supeditado a la causa judicial iniciada por la agresión.

Federación apuñalado Festejos
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