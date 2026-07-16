Agmer convoca a un paro de 24 horas para el lunes 20

La Asociación Gremial del Magisterio (Agmer), en cumplimiento con el mandato de las bases no iniciará las clases tras el receso invernal. Este jueves convocó a un paro por 24 horas para el lunes 20.

Entre los argumentos del gremio docente se afirmó que debido a "la decisión arbitraria del gobierno de hacer fracasar nuevamente la paritaria salarial, AGMER definió convocar a un paro de 24 horas para el lunes 20 de julio.

En tanto recordaron que, tras el rechazo de los sindicatos docentes a una propuesta salarial absolutamente insuficiente, el Gobierno hizo fracasar por tercera vez la paritaria y decidió una vez más aplicar su propuesta por decreto, negando la discusión en ese ámbito.

"La medida de fuerza, que marcará el NO INICIO del ciclo lectivo tras el receso escolar de invierno, se llevará adelante en reclamo de salarios dignos para la docencia entrerriana y exigiendo ámbitos de discusión reales para avanzar en una recomposición que dé respuesta a la crítica situación salarial de las y los docentes", explicaron desde el gremio y agregaron: "Decimos BASTA al empobrecimiento de las y los docentes entrerrianos, y rechazamos todo ajuste en Educación".