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Agmer convoca a un paro de 24 horas para el lunes 20

La medida de Agmer responde a "la decisión arbitraria del gobierno de hacer fracasar nuevamente la paritaria salarial".

16 de julio 2026 · 10:17hs
El paro por 24 horas decidido por Agmer responde a la decisión arbitraria del gobierno de hacer fracasar nuevamente la paritaria salarial. 

Foto: APF

El paro por 24 horas decidido por Agmer responde a "la decisión arbitraria del gobierno de hacer fracasar nuevamente la paritaria salarial". 
Agmer volvió a rechazar la propuesta salarial del Gobierno. En cinco días hábiles habría otro encuentro.

Prensa Agmer

Agmer volvió a rechazar la propuesta salarial del Gobierno. En cinco días hábiles habría otro encuentro.
Agmer convoca a un paro de 24 horas para el lunes 20

Agmer convoca a un paro de 24 horas para el lunes 20

Agmer convoca a un paro de 24 horas para el lunes 20

Foto: La Lucha en la Calle
Agmer convoca a un paro de 24 horas para el lunes 20

Foto: La lucha en la Calle

La Asociación Gremial del Magisterio (Agmer), en cumplimiento con el mandato de las bases no iniciará las clases tras el receso invernal. Este jueves convocó a un paro por 24 horas para el lunes 20.

Entre los argumentos del gremio docente se afirmó que debido a "la decisión arbitraria del gobierno de hacer fracasar nuevamente la paritaria salarial, AGMER definió convocar a un paro de 24 horas para el lunes 20 de julio.

Agmer advirtió que el fracaso de la paritaria y la falta de respuestas del Gobierno ponen en riesgo el normal reinicio de las clases tras el receso invernal.

Agmer advirtió que peligra el reinicio de las clases tras el receso por el conflicto salarial

Agmer tendrá hpy plenario virtual. Evaluará medidas de rechazo a la paritaria. El miércoles, paro y marcha de la Multisectorial contra la Reforma Previsional 

Semana conflictiva entre la paritaria docente y el rechazo a la Reforma Previsional

En tanto recordaron que, tras el rechazo de los sindicatos docentes a una propuesta salarial absolutamente insuficiente, el Gobierno hizo fracasar por tercera vez la paritaria y decidió una vez más aplicar su propuesta por decreto, negando la discusión en ese ámbito.

LEER MÁS: No hubo acuerdo con los estatales y el gobierno otorgará por decreto un aumento del 3% en julio

"La medida de fuerza, que marcará el NO INICIO del ciclo lectivo tras el receso escolar de invierno, se llevará adelante en reclamo de salarios dignos para la docencia entrerriana y exigiendo ámbitos de discusión reales para avanzar en una recomposición que dé respuesta a la crítica situación salarial de las y los docentes", explicaron desde el gremio y agregaron: "Decimos BASTA al empobrecimiento de las y los docentes entrerrianos, y rechazamos todo ajuste en Educación".

Agmer paro lunes paritaria
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