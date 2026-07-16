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Racing y Defensa juegan en Jujuy por los 16avos

Racing y Defensa vuelven del parate mundialista y tienen la obligación de ganar para seguir en competencia, con los debuts de Juan P. Vojvoda y Julio Vaccari.

16 de julio 2026 · 13:26hs
Racing vuelve al rueda este jueves.

Racing vuelve al rueda este jueves.

inalizada la gloriosa etapa de Gustavo Costas como entrenador, Racing Club, subcampeón de la Copa Argentina en la temporada 2011-2012, presentará a Juan Pablo Vojvoda en el cruce de 16avos de Final que se disputará este jueves, desde las 18.45, en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes. Su rival disfrutará del regreso de Julio Vaccari, quien fue justamente el artífice de aquella campaña destacada en la undécima edición. El ganador enfrentará a Belgrano de Córdoba. El conjunto de Avellaneda remontó el historial al imponerse en los tres capítulos más recientes y suma cuatro triunfos contra tres del representante de Florencio Varela (igualaron los nueve partidos restantes).

Luego de la salida de Gustavo Costas por los resultados negativos, la Academia encara el segundo semestre del año bajo la dirección técnica de Juan Pablo Vojvoda, que necesitará de un triunfo para comenzar su ciclo con el pie derecho. En la ronda pasada tacharon a San Martín de Formosa.

Racing llegó a su noveno título de Reserva, división en la que no se coronaba desde 1963.

Racing es el campeón del torneo de Reserva

Agostina Holzheier celebra su gol.

La crespense Agostina Holzheier marcó en el clásico de Avellaneda

El cuadro de Florencio Varela se quedó fuera de los playoffs del Torneo Apertura y eso causó la salida de Mariano Soso, que fue reemplazado por Julio Vaccari. En su segundo ciclo en la dirección técnica, tendrá el mismo objetivo que su contrincante y buscará iniciar con la clasificación a octavos. Vienen de eliminar a Chaco For Ever.

Racing vs. Defensa y Justicia, por la Copa Argentina: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 18.45
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Pablo Dóvalo

Racing defensa Jujuy Copa Argentina
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