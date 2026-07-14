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Procesan a presunto líder narco que se escondió en Entre Ríos

Se trata de Sebastián “Narigón” Vázquez, quien estuvo ocho años prófugo y llegó a ocultarse en la zona de las termas de Victoria. Las dos causas en su contra.

14 de julio 2026 · 13:57hs
Vázquez se ocultó un tiempo en Entre Ríos.

Vázquez se ocultó un tiempo en Entre Ríos.

El Juzgado Federal N°3 de Rosario dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Fernando Sebastián “Narigón” Vázquez, el presunto líder de una organización dedicada al narcotráfico en esa ciudad santafesina, que fue detenido el mes pasado tras permanecer ocho años prófugo.

Oculto en Entre Ríos

Durante la investigación, el hombre fue intensamente buscado en Entre Ríos, más precisamente en Victoria. En octubre de 2025, los investigadores tenían información de que se ocultó en la zona de las termas. Para capturarlo, desplegaron 60 policías, drones y perros.

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Vázquez fue divisado por efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en inmediaciones del complejo termal de Victoria, pero al notar la presencia de los investigadores logró escabullirse entre la vegetación, abandonando su vehículo y un teléfono celular. Fue así que Vázquez cambió de escondite y finalmente fue detenido en la localidad de Gálvez, en Santa Fe.

Los rastrillajes en Victoria en busca de Vázquez.

Los rastrillajes en Victoria en busca de Vázquez.

Doble homicidio y narcotráfico

Además, Vázquez se encuentra imputado en el ámbito de la justicia provincial por su presunta participación en el doble homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte, histórico líder de la barra brava de Rosario Central, y de su colaborador directo Daniel Attardo, ocurrido el 9 de noviembre de 2024.

El juez federal Carlos Vera Barros consideró acreditado, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal, que Vázquez ocupaba una posición de conducción dentro de una estructura narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes, bajo la modalidad de tenencia con fines de almacenamiento, distribución y comercialización.

Asimismo, justificó la prisión preventiva en el riesgo de fuga evidenciado por los ocho años durante los cuales el imputado logró mantenerse evadido de la justicia federal. Luego de ser buscado intensamente en la localidad entrerriana de Victoria, Vázquez fue detenido el 16 de junio pasado en la localidad de Villa Gobernador Gálvez por personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la policía de Santa Fe. Hasta entonces integraba la nómina de personas prófugas más buscadas de la provincia.

LEER MÁS: Intenso operativo en Victoria para dar con Sebastián Vázquez, investigado por un doble crimen

La pesquisa que derivó en el procesamiento de Vázquez se originó a partir de distintas investigaciones federales sobre narcotráfico desarrolladas en Rosario, una de las cuales tuvo como punto de partida la muerte de Giuliana Maldován, una joven de 20 años que falleció el 1° de enero de 2017 tras consumir drogas sintéticas en una fiesta electrónica realizada en el predio Punta Stage, en la localidad de Arroyo Seco. A raíz de una denuncia que señalaba que un hombre identificado como Jerónimo S. habría ingresado estupefacientes al evento y que tenía bunkers en departamentos del macrocentro y una cocina de drogas en bulevar Oroño y Saavedra, se impulsaron diversas medidas de investigación que luego convergieron con otras causas federales sobre narcotráfico.

En una de ellas intervino el titular de la entonces Fiscalía Federal N°2 de Rosario, Claudio Kishimoto, quien dispuso tareas investigativas a cargo de la División Antidrogas local de la Policía Federal Argentina (PFA) por la presunta comisión de delitos previstos y penados en la Ley N°23.737 de persecución del narcotráfico. Las intervenciones telefónicas, vigilancias y tareas de observación permitieron reconstruir una red de comercialización de estupefacientes y vincular a distintos vendedores minoristas con una estructura mayorista de provisión de cocaína operada por Vázquez.

Según la investigación, la organización operaba a través de dos células principales: una encabezada por Cristian Mario “Negro” González, con actividad en la zona de Villa Moreno y vinculado al clan “Los Monos”, y otro liderado por Vázquez, cuya función era abastecer como proveedor mayorista de cocaína a la banda de González.

De acuerdo con la resolución judicial, Vázquez coordinaba el acondicionamiento, acopio, distribución y comercialización de la droga y ostentaba una posición de superioridad jerárquica que le permitía impartir directivas, administrar recursos y fijar precios dentro de la organización. Tras el episodio de 2018, el juzgado federal declaró la rebeldía de Vázquez y ordenó su captura. La medida permaneció vigente durante ocho años, hasta que fue localizado y detenido en Villa Gobernador Gálvez. Luego de su arresto, fue procesado como presunto líder de una organización dedicada al tráfico de drogas.

Entre Ríos Narcotráfico Narco líder
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