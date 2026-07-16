La Paz: detuvieron a un hombre tras intentar agredir a la policía durante los festejos por Argentina

Un hombre de 26 años fue detenido en La Paz tras intentar agredir a la policía con una cuchilla durante los festejos en la plaza principal.

Un joven de 26 años fue detenido en La Paz tras intentar agredir a la policía con una cuchilla durante los festejos en la plaza principal.

Una celebración que debía ser pacífica se vio empañada por un hecho de violencia en la plaza principal de la ciudad de La Paz. Durante la noche del miércoles, en el marco de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra, personal de la Comisaría Primera debió intervenir en una disputa entre dos hombres que se encontraban en aparente estado de ebriedad.

El incidente se tornó violento cuando los agentes intentaron separar a las partes y solicitarles que se retiraran del lugar. En ese momento, uno de los involucrados, de 26 años, reaccionó de forma agresiva profiriendo insultos e intentando agredir físicamente al personal policial. Ante el riesgo para los presentes, los efectivos procedieron a reducirlo.

Secuestraron una cuchilla

Según informó la Jefatura departamental a UNO, al realizar el procedimiento de detención, las autoridades constataron que el joven portaba entre sus prendas una cuchilla de aproximadamente 8 centímetros de hoja, la cual tenía el mango encintado. El arma blanca fue secuestrada preventivamente por los agentes.

Tras ser informada del suceso, la Fiscalía de turno dispuso la detención formal del individuo por el supuesto delito de Resistencia y Atentado a la Autoridad. El hombre fue trasladado y permanece alojado en dependencias policiales a disposición de la magistratura interviniente.