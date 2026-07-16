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Polémica en Villa Urquiza por el cierre del Puerto de La Celina

En el ingreso hay un cartel que prohíbe el paso a personas ajenas al municipio de Villa Urquiza. La medida generó malestar entre vecinos y turistas.

16 de julio 2026 · 06:53hs
Vecinos se encontraron con un bloqueo en el ingreso a La Celina

Vecinos se encontraron con un bloqueo en el ingreso a La Celina, en Villa Urquiza

En Villa Urquiza vecinos, pescadores, familias y turistas manifestaron su preocupación por el bloqueo del acceso al puerto de La Celina, bautizada por los lugareños como “Isla Bonita”, por la belleza del lugar. Según recuerdan los habitantes más antiguos, permaneció abierto durante décadas y formó parte de la historia y la identidad de la localidad.

Los cuestionamientos apuntan a una decisión atribuida al intendente Manuel Tennen, que dispuso el bloquo utilizando el nombre del municipio de Villa Urquiza.

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Quienes conocen el lugar recuerdan que por ese camino se descendía hasta la costa y también se accedía al antiguo tanque de agua que abastecía la zona.

Además, señalan que durante muchos años funcionó un bar o “boliche”, donde paraban barcos a cargar cereales y comprar mercadería.

Malestar de la gente

Turistas que llegaron recientemente a Villa Urquiza expresaron su sorpresa al encontrar el acceso cerrado. “Queríamos bajar a tomar unos mates, recorrer el lugar y conocer el puerto, pero nos encontramos con un portón que prohíbe el ingreso”, lamentaron.

También los habitantes de la zona remarcan el valor histórico del camino, indicando que siempre existió y donde antiguamente bajaban carretones cargados de cereal al Puerto.

En este marco, hubo familias que expresaron su preocupación, sosteniendo que “La Celina y Villa Urquiza poseen una rica historia vinculada al puerto, al río y a sus barrancas, y consideran que esos espacios forman parte del patrimonio cultural de la comunidad”.

Vecinos se encontraron con un bloqueo en el ingreso a La Celina, en Villa Urquiza

Vecinos se encontraron con un bloqueo en el ingreso a La Celina, en Villa Urquiza

“En muchos pueblos se invita a conocer sus historias, sus paisajes y sus costumbres. Se promueven circuitos turísticos y se ponen en valor los lugares históricos. Aquí, en cambio, sentimos que se cierran espacios que siempre fueron parte de la vida del pueblo”, señalaron a su vez varios de los vecinos, disconformes con la medida.

Ante esta situación, algunos residentes solicitan que las autoridades expliquen los motivos del cierre, indiquen si existe un acto administrativo que lo respalde y evalúen la posibilidad de restablecer el acceso que, según afirman, pertenece a la memoria colectiva de La Celina y de la localidad de Villa Urquiza.

Protección ambiental

Este no es la única controversia que surge entre vecinos y el municipio de Villa Urquiza. Uno de ellos está vinculado al funcionamiento la cantera municipal, situada también en la zona de La Celina, con el inicio de un litigio que data desde 2016, y sobre el cual se expidió la Coordinación de Bosque Nativo, que depende de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos.

En una nota fechada el 8 de abril de este año, el organismo informó que no existen impedimentos para renovar la autorización de la cantera municipal de Villa Urquiza para la extracción de broza, permitiendo la continuidad de la actividad dentro de la superficie actualmente habilitada, que alcanza a dos hectáreas. Sin embargo, el organismo rechazó cualquier posibilidad de ampliación del área de explotación, por considerar que podría afectar recursos hídricos, alterar los escurrimientos superficiales, incrementar el riesgo de interceptar el nivel freático y comprometer suelos de alta vulnerabilidad a la erosión.

Además, la Coordinación de Bosque Nativo fundamentó la decisión en “la necesidad de proteger un sector de Bosque Nativo de Categoría Roja, preservando el equilibrio ambiental y la capacidad de restauración del área”.

Villa Urquiza Polémica puerto municipio Vecinos
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