Con los votos de dos peronistas, el Senado dio media sanción a a la reforma previsional en Entre Ríos

El Senado dio media sanción a la reforma jubilatoria con el voto clave de las senadoras peronistas Domínguez y Miranda. La votación fue 10 a 7.

En una jornada cargada de tensión política y social, el Senado de Entre Ríos otorgó este miércoles al mediodía la media sanción al proyecto de ley de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”. La aprobación de esta reforma de la Ley N° 8.732 se logró gracias a votos determinantes que rompieron la paridad histórica en el recinto, donde tanto el bloque de Juntos como el del PJ contaban con ocho integrantes cada uno. La votación resultó 10 a favor del proyecto con base en la iniciativa del gobernador Rogelio Frigerio y 7 para el impulsado por el bloque peronista de Más para Entre Ríos.

El foco de la sesión estuvo puesto en la postura de dos legisladoras del peronismo disidente, cuyos votos fueron fundamentales para inclinar la balanza a favor del proyecto impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio.

-Gladys Domínguez (Feliciano): la senadora, que integra el bloque unipersonal Peronismo Federal, ya había dado una señal clara al firmar el dictamen de mayoría del oficialismo. Su voto a favor se produce en un contexto de alta presión política, dado que el Congreso provincial del PJ advirtió recientemente que se expulsará a cualquier legislador que apoye el proyecto oficial. Domínguez ya se había distanciado de la estructura partidaria en junio de 2025 tras una votación clave sobre el sistema de salud provincial (IOSPER).

-Nancy Miranda (Federal): Integrante del bloque de Más para Entre Ríos. Su acompañamiento a la iniciativa oficialista fue otro de los pilares que permitió al Ejecutivo avanzar con la reforma en medio de la paridad legislativa.

Duelo de dictámenes y presión social

La aprobación se dio tras el tratamiento de dos posturas contrapuestas. Por un lado, el dictamen de mayoría de la comisión de Presupuesto y Hacienda, respaldado por el oficialismo, que busca el equilibrio fiscal del sistema. Por otro, el informe de la oposición peronista de la comisión de Asuntos Constitucionales, que planteaba una visión alternativa en defensa del sistema actual.

Mientras se desarrollaba el debate en el recinto, el clima en las afueras de la Casa de Gobierno fue de fuerte protesta. La Multisectorial en defensa de la Caja, que nuclea a los gremios y colectivos más influyentes de la provincia, se movilizó de forma masiva para manifestar su rechazo a los cambios, argumentando la necesidad de proteger los derechos adquiridos de los trabajadores entrerrianos.

Con esta media sanción, el proyecto —que demandó cuatro meses de elaboración previa y un mes de intensos debates en comisión— da un paso fundamental hacia su conversión en ley. Ahora es el turno de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene mayoría.