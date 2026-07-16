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Empresarios valoraron la media sanción de la Reforma Previsional

BCER, CICER, CAPPER, CEER, FAAER, FARER y UIER firmaron el comunicado "Las entidades empresarias valoran la media sanción a la reforma previsional"

16 de julio 2026 · 14:36hs
BCER

BCER, CICER, CAPPER, CEER, FAAER, FARER y UIER firmaron el comunicado "Las entidades empresarias valoran la media sanción a la reforma previsional"  
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BCER, CICER, CAPPER, CEER, FAAER, FARER y UIER firmaron el comunicado "Las entidades empresarias valoran la media sanción a la reforma previsional"  

Bajo el título "Las entidades empresarias valoran la media sanción a la reforma previsional", entidades que integran el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos tomaron postura por la Reforma Previsional cuyo proyecto obtuvo media sanción del Senado entrerriano, en la jornada del miércoles, y ahora pasó para su debate a Diputados.

"El texto aborda un tema trascendente en la provincia como es el desequilibrio estructural de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Solucionarlo es clave para sanear las finanzas públicas, mejorar la competitividad, impulsar la inversión y abrir nuevas posibilidades de desarrollo futuro. Las instituciones ratifican su postura: la magnitud del déficit previsional exige decisiones responsables, profundas y sostenidas en el tiempo, por su impacto en el conjunto de la economía provincial", aseguran.

La inflación de junio fue del 1,9% y marcó su nivel más bajo en diez meses: acumula 16,8% en el año.

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Por otra parte señalan que "el desfinanciamiento del sistema previsional afecta directamente sobre todos los entrerrianos, porque absorbe recursos públicos crecientes que podrían destinarse a infraestructura, educación, salud, seguridad, reducción de la presión tributaria, promoción de la inversión y generación de empleo privado".

En ese sentido, destacan que la iniciativa reconoce la gravedad del problema, preserva los derechos adquiridos de los actuales jubilados y pensionados, y propone una transición gradual orientada a recuperar el equilibrio del sistema. Los fundamentos resultan consistentes con una premisa central: defender el régimen previsional no significa negar sus problemas, sino corregirlos a tiempo para garantizar su sustentabilidad.

"El sector privado ratifica la importancia de ordenar las cuentas públicas, modernizar el Estado y establecer reglas previsibles que favorezcan la producción, la inversión y el trabajo. Ello es clave para el desarrollo de la provincia. La reforma previsional responsable es una condición necesaria para construir una provincia más competitiva, con un Estado financieramente sostenible y con capacidad real de acompañar el desarrollo productivo. Tras la media sanción, las entidades sostienen la necesidad de continuar el debate legislativo con seriedad institucional, transparencia y vocación de diálogo, sin dilaciones que profundicen el problema".

"La provincia necesita acuerdos maduros y decisiones firmes. Es clave ahora que los Diputados avancen definitivamente hacia una solución estructural, equilibrada y sustentable, a la altura de la responsabilidad histórica que demanda este momento", abunda el texto.

El comunicado lleva la adhesión de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER) Bolsa de Comercio de Entre Ríos (BCER) Cámara de la Industria Cárnica de Entre Ríos (CICER) Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (CAPPER) Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) Distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina (FAAER) Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).

Empresarios Reforma previsional Senado
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