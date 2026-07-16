El Frente Entrerriano Federal (FEF) se metió en la discusión por la Reforma Previsional

La vicepresidenta del Frente Entrerriano Federal (FEF) María Florencia Busti se metió en la discusión por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos . En el marco de la media sanción que ontuvo este miérocoles por parte del Senado de Entre Ríos , el proyecto de Reforma Previsional del gobernador Rogelio Frigerio, sostuvo que "La Caja se defiende defendiendo a los jubilados".

"La media sanción otorgada por el Senado de Entre Ríos al proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones marca una profunda diferencia sobre la forma de entender cómo deben resolverse los problemas de nuestra provincia".

Nadie desconoce que la Caja necesita soluciones que garanticen su sustentabilidad. Lo que está en discusión es cuál es el camino para lograrlo. Para algunos, la respuesta vuelve a ser hacer recaer el esfuerzo sobre quienes trabajaron y aportaron durante toda su vida. Para nosotros, sostener la Caja nunca puede significar resignar derechos de los jubilados. Más aún cuando existía una propuesta alternativa presentada por el bloque peronista que demostraba que era posible afrontar este debate sin convertir a nuestros jubilados en la variable de ajuste", aseveró la hija de Jorge Busti.

Más adelante sostuvo: "En el Frente Entrerriano Federal tenemos una posición muy clara sobre este tema porque forma parte de nuestra identidad política. Jorge Busti entendió siempre que resguardar la Caja era resguardar una institución esencial para la autonomía de Entre Ríos y, al mismo tiempo, honrar el esfuerzo de miles de trabajadores que durante décadas sostuvieron con sus aportes el sistema previsional".

Foto UNO/Delfina Silva

"Le tocó gobernar en tiempos difíciles, cuando muchos impulsaban la transferencia de las cajas provinciales a la Nación. Eligió otro camino. Sostuvo que Entre Ríos conservara su Caja de Jubilaciones, reclamó con firmeza los recursos que legítimamente le correspondían a la provincia para sostenerla y jamás aceptó que los problemas se resolvieran reduciendo derechos de quienes habían cumplido toda una vida de trabajo".

"Tuve el privilegio de crecer viendo ese compromiso de cerca. Vi a Jorge Busti dedicar innumerables horas a esa causa, convencido de que detrás de cada decisión había personas concretas, trabajadores y jubilados que merecían respeto y no ser la primera respuesta cada vez que aparecían dificultades", prosiguió.

Por otra parte dijo que resulta imposible no sentir decepción cuando quienes durante años invocaron el nombre de Jorge Busti, reivindicaron su legado y construyeron su carrera política bajo su conducción, acompañan una reforma que se aparta de los principios que él defendió con tanta firmeza. "Los legados no se honran con homenajes, discursos o fotografías; se honran con coherencia cuando llega el

momento de tomar decisiones".

Las peronistas Miranda y Domínguez votaron a favor de la reforma previsional.

Finalmente delcara que, desde el Frente Entrerriano Federal se seguirá apostando a una provincia que encuentre soluciones sin abandonar a quienes más protección necesitan: "Seguiremos creyendo en un peronismo que vuelva a poner en el centro la producción, el trabajo, el federalismo y la justicia social; un peronismo con la capacidad de resolver los problemas sin hacer recaer el costo sobre quienes menos tienen".

"Jorge Busti solía decir, citando a Leopoldo Marechal, que "de los laberintos siempre se sale para arriba, nunca para abajo". Esa no era solamente una frase; era una manera de entender la política. Salir para arriba significa producir más, generar más trabajo, cuidar los intereses de Entre Ríos y amparar los derechos de nuestros jubilados. Esa sigue siendo la esperanza que nos guía y el compromiso que asumimos con todos los entrerrianos", concluyó María Florencia Busti.