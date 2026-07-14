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Lanzan un ciclo para redescubrir la literatura entrerriana

La Biblioteca y la Editorial de la provincia impulsan un ciclo gratuito de lectura crítica destinado a docentes, estudiantes, bibliotecarios y público en general

14 de julio 2026 · 16:10hs
Lanzan un ciclo para redescubrir la literatura entrerriana

La Biblioteca Provincial y la Editorial de Entre Ríos, organismos dependientes de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, pondrán en marcha el ciclo de microseminarios de lectura crítica "Literaturas Escritas en Entre Ríos", una propuesta destinada a promover la formación de lectores y poner en valor el patrimonio bibliográfico y cultural de la provincia.

Literaturas Escritas en Entre Ríos abre su primera edición

El primer encuentro se realizará el sábado 8 de agosto, a las 10.30, en la sede de la Biblioteca Provincial (Alameda de la Federación 278, Paraná). La actividad será libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa.

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La iniciativa forma parte del Proyecto Institucional Bianual de la Biblioteca Provincial y da continuidad a los ciclos "Entre Ríos Cantada" y "La Novela Entrerriana", desarrollados durante 2025. En esta oportunidad, la propuesta tendrá una modalidad itinerante y descentralizada, con encuentros mensuales coordinados por Matías Armándola, director de la Biblioteca y la Editorial de la provincia, junto a la profesora Ivana Poletti.

Los microseminarios invitan a recorrer la producción literaria entrerriana desde el siglo XIX hasta la actualidad a través de talleres de lectura colectiva, con una mirada crítica y contemporánea. Como resultado del trabajo realizado, se elaborará un Cuaderno Digital de Exploraciones Críticas, de acceso público.

La convocatoria está dirigida a bibliotecarios, docentes, estudiantes, mediadores culturales y público en general. Además, el ciclo fue declarado de Interés Educativo por el Consejo General de Educación, otorgando puntaje docente, y de Interés Institucional por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Las personas interesadas podrán inscribirse de manera previa y realizar consultas a través del correo electrónico [email protected].

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

PROGRAMA COMPLETO DEL CICLO:

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