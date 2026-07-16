Uno Entre Rios | El País | Senado

Senado: oficialismo no reúne votos y aplaza el tratamiento de la reforma de la ley de tierras

La Libertad Avanza volvió a postergar por cuarta vez en el Senado el debate del proyecto de propiedad privada.

16 de julio 2026 · 15:57hs
Senado: oficialismo no reúne votos y aplaza el tratamiento de la reforma de la ley de tierras.

Senado: oficialismo no reúne votos y aplaza el tratamiento de la reforma de la ley de tierras.

La Libertad Avanza volvió a postergar por cuarta vez en el Senado el debate del proyecto de propiedad privada, ya que no tenia los votos para aprobar la eliminación de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

La jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió demorar hasta la sesión del 6 de Agosto el tratamiento de este proyecto, que abrió una grieta entre libertarios y aliados que no quieren votar la reforma de la ley de tierras, que establece que los empresarios extranjeros solo podrán adquirir unas 1000 héctareas.

BCER, CICER, CAPPER, CEER, FAAER, FARER y UIER firmaron el comunicado Las entidades empresarias valoran la media sanción a la reforma previsional 

Empresarios valoraron la media sanción de la Reforma Previsional

En el Senado, el oficialismo quiere debatir el proyecto que elimina las restricciones a los empresarios extranjeros para comprar tierras y el pliego del juez Víctor Pesino.

EN VIVO: Senado trata proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Proyecto de reforma

Como había anticipadado la Agencia de Noticias Argentinas desde el mediodía ya circulaban versiones que el debate se iba a postergar hasta el 6 de Agosto, debido a que el oficialismo no lográ reunir los votos para aprobar los artículos que permiten a los empresarios extranjeros comprar tierras rurales.

Bullrich propuso pasar a cuarto intermedio hasta agosto el debate de propiedad privada, luego de aprobar los ascensos en la Cancilleria y 29 pliegos a la justicia y un proyecto sobre la provincia de Tucumán..

En cambio, el oficialismo logró aprobar 29 pliegos judiciales, entre los cuales se encuentra la prórroga del pliego de Victor Pesino, ya que si no se votaba había de no poder continuar en el cargo ya que cumple 75 años el próximo 27 de julio.

Senado reforma oficialismo
Noticias relacionadas
Las peronistas Miranda y Domínguez votaron a favor de la reforma previsional.

Con los votos de dos peronistas, el Senado dio media sanción a a la reforma previsional en Entre Ríos

el senado vota este miercoles la reforma previsional de entre rios

El Senado vota este miércoles la reforma previsional de Entre Ríos

El Senado nacional buscará aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada de federico Sturzenegger, antes de ingresar al receso parlamentario. 

Senado buscará aprobar proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Senadores preparan el dictamen del proyecto de reforma previsional.

El Senado avanzará este martes con el dictamen de la Reforma Previsional

Ver comentarios

Lo último

Argentina ya piensa en la final: entrenamiento regenerativo y clima distendido

Argentina ya piensa en la final: entrenamiento regenerativo y clima distendido

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

El gobierno inglés contesta y reclama: El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí

El gobierno inglés contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí"

Ultimo Momento
Argentina ya piensa en la final: entrenamiento regenerativo y clima distendido

Argentina ya piensa en la final: entrenamiento regenerativo y clima distendido

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

El gobierno inglés contesta y reclama: El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí

El gobierno inglés contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí"

Senado: oficialismo no reúne votos y aplaza el tratamiento de la reforma de la ley de tierras

Senado: oficialismo no reúne votos y aplaza el tratamiento de la reforma de la ley de tierras

Boca vuelve al ruedo en Rosario con un partido por la Copa Argentina

Boca vuelve al ruedo en Rosario con un partido por la Copa Argentina

Policiales
Reducen la pena a integrante de una banda narco por estudios y cursos en la cárcel

Reducen la pena a integrante de una banda narco por estudios y cursos en la cárcel

Camión cayó al vacío en el complejo Zárate - Brazo largo y murió el camionero

Camión cayó al vacío en el complejo Zárate - Brazo largo y murió el camionero

Un adolescente resultó herido de bala en La Paz: el atacante fue entregado a sus padres

Un adolescente resultó herido de bala en La Paz: el atacante fue entregado a sus padres

La Paz: detuvieron a un hombre tras intentar agredir a la policía durante los festejos por Argentina

La Paz: detuvieron a un hombre tras intentar agredir a la policía durante los festejos por Argentina

Federación: un hombre fue apuñalado durante los festejos por Argentina

Federación: un hombre fue apuñalado durante los festejos por Argentina

Ovación
Boca vuelve al ruedo en Rosario con un partido por la Copa Argentina

Boca vuelve al ruedo en Rosario con un partido por la Copa Argentina

Racing y Defensa juegan en Jujuy por los 16avos

Racing y Defensa juegan en Jujuy por los 16avos

Una sanción para Mariano Werner y multas para Urcera

Una sanción para Mariano Werner y multas para Urcera

Driussi se desgarró nuevamente y se pierde el debut de River en el semestre por Copa Argentina

Driussi se desgarró nuevamente y se pierde el debut de River en el semestre por Copa Argentina

Guillermo Carmarán cumplió el sueño de ser maratonista en Rosario

Guillermo Carmarán cumplió el sueño de ser maratonista en Rosario

La provincia
Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

Entre Ríos intensifica la prevención de la trata de personas con un congreso provincial

Empresarios valoraron la media sanción de la Reforma Previsional

Empresarios valoraron la media sanción de la Reforma Previsional

El Frente Entrerriano Federal (FEF) se metió en la discusión por la Reforma Previsional

El Frente Entrerriano Federal (FEF) se metió en la discusión por la Reforma Previsional

Agmer convoca a un paro de 24 horas para el lunes 20

Agmer convoca a un paro de 24 horas para el lunes 20

Polémica en Villa Urquiza por el cierre del Puerto de La Celina

Polémica en Villa Urquiza por el cierre del Puerto de La Celina

Dejanos tu comentario