El Premio Fray Mocho dio a conocer la lista de ensayos que continúan en competencia

Tras el cierre de la convocatoria, se confirmó el listado de trabajos que cumplen con los requisitos para competir en la edición 2026 del certamen

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos dio a conocer el listado de obras admitidas para participar de una nueva edición del Premio Literario Fray Mocho, la máxima distinción que otorga el Gobierno provincial a la producción literaria. En esta oportunidad, la convocatoria está destinada al género Ensayo Inédito.

La publicación de la nómina se realizó luego del cierre del período de inscripción y de la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases del concurso. El acto contó con la presencia de autoridades de la Secretaría de Cultura y de una representante de la Escribanía Mayor de Gobierno , organismo que supervisó el procedimiento.

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La convocatoria recibió postulaciones tanto en formato físico como digital, a través de la aplicación Mi Entre Ríos, modalidad que permitió ampliar las posibilidades de participación de escritores y escritoras de distintos puntos de la provincia.

En total fueron 30 las obras admitidas, identificadas mediante seudónimos, tal como establece el reglamento del certamen para garantizar el anonimato durante el proceso de evaluación. Entre los trabajos seleccionados figuran títulos como Después de mirar el río demasiadas veces. Ensayo sobre el pensamiento, Recalculando, Retórica de la intemperie, Plano de deseo, Las escenas periféricas, Sobre la necesidad del arte, Paraná, vida cotidiana, Arte funerario y La palabra justa, entre otros.

El jurado estará integrado por tres reconocidas figuras del ámbito literario nacional: la escritora y periodista María Moreno, el escritor Francisco Bitar y la investigadora María Eugenia Faué, quienes tendrán la tarea de evaluar las obras y seleccionar a la ganadora.

El fallo se dará a conocer el 30 de octubre de 2026. La obra elegida será publicada por la Editorial de Entre Ríos, que realizará una edición de 1.000 ejemplares, de los cuales 200 serán entregados sin cargo al autor o autora distinguido.

Creado por la Ley Nº 7.823 y reglamentado mediante el Decreto Nº 2967/87 GOB, el Premio Literario Fray Mocho se ha consolidado como uno de los reconocimientos culturales más importantes de la provincia. Cada año alterna distintos géneros literarios siguiendo un orden establecido: teatro, poesía, cuento, novela y ensayo, promoviendo la producción y difusión de la literatura entrerriana.

La publicación de las obras admitidas representa un nuevo paso en el desarrollo del certamen, que desde hace décadas impulsa la creación literaria y reconoce el trabajo de escritores y escritoras de Entre Ríos, fortaleciendo el patrimonio cultural de la provincia y brindando nuevas oportunidades de difusión a través de la edición de las obras premiadas.