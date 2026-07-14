Entre Ríos sumó más de 1,4 millones de accesos a internet y creció por encima del promedio nacional.

La conectividad continúa consolidándose en Entre Ríos . De acuerdo con las últimas estadísticas sobre accesos a internet difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), durante marzo de 2026 la provincia alcanzó un total de 1.437.982 accesos a internet, lo que representa un crecimiento interanual del 3,8% respecto del mismo mes del año pasado.

Según el informe al que accedió UNO , el incremento ubicó a Entre Ríos por encima del promedio nacional, que fue del 3,6%, y confirmó una tendencia de expansión sostenida en el uso de los servicios de conectividad tanto en los hogares como en las organizaciones. Los datos reflejan que la demanda de acceso a internet continúa creciendo en la provincia, en línea con el proceso de digitalización de actividades cotidianas, laborales, educativas y comerciales.

Entre Ríos sumó conexiones y mantiene el ritmo de crecimiento digital en el país

Las cifras forman parte del relevamiento mensual que elabora el organismo nacional sobre la evolución de los accesos a internet en todo el país y reflejan que, pese a un escenario económico complejo, la demanda por conectividad continúa creciendo. En marzo, Argentina registró un total de 51.440.460 accesos a internet, lo que significó incorporar más de 1,7 millones de conexiones en comparación con igual período de 2025.

En el caso de Entre Ríos, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por el avance de las conexiones fijas, que alcanzaron las 243.432 y mostraron una variación interanual del 10,4%, un porcentaje considerablemente superior al registrado por los accesos móviles. Este comportamiento se repite en gran parte del país y evidencia una mayor incorporación de servicios de banda ancha en los hogares y lugares de trabajo, acompañando el incremento de actividades que requieren conexiones de mayor velocidad y estabilidad, como el teletrabajo, la educación virtual, el comercio electrónico y el consumo de plataformas de streaming.

Los accesos móviles en la provincia totalizaron 1.194.550, con un incremento del 2,5% respecto de marzo del año pasado. Aunque el crecimiento fue más moderado, este segmento continúa representando más del 83% del total de las conexiones registradas en Entre Ríos, confirmando que los teléfonos celulares siguen siendo la principal vía de acceso a internet para la población.

El informe también permite observar la composición de los usuarios. Del total de accesos registrados en la provincia, 1.369.282 correspondieron a conexiones residenciales, con un crecimiento del 3,9% interanual, mientras que las organizaciones (que comprenden empresas, organismos públicos, instituciones educativas y otras entidades) contabilizaron 68.700 accesos, con un incremento del 2,5%.

A pesar de estos resultados positivos, Entre Ríos todavía se ubica por debajo del promedio nacional cuando se analiza la cantidad de accesos por habitante. La provincia registró 0,98 conexiones por persona, mientras que el promedio del país alcanzó 1,11. Este indicador refleja el grado de penetración del servicio y muestra que todavía existe margen para ampliar la cobertura y la utilización de internet en distintos sectores del territorio entrerriano.

El ranking nacional continúa encabezado por Neuquén, que alcanzó 1,36 accesos por habitante, seguida por Tierra del Fuego con 1,33 y Chubut con 1,24. También superaron ampliamente la media nacional Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 1,23 accesos por habitante; Córdoba, con 1,14; La Rioja, con 1,12; Catamarca, con 1,10; Santa Fe, con 1,08; y La Pampa, con 1,07.

Estar informado muchas veces ayuda a evitar el ciberdelito

En el otro extremo aparecen Santa Cruz, que registró apenas 0,69 accesos por habitante; San Juan, con 0,81; y Río Negro, con 0,86. También quedaron por debajo de Entre Ríos provincias como San Luis (0,90), Misiones (0,91), Santiago del Estero (0,91), Corrientes (0,92), Formosa (0,93), Chaco (0,94), Mendoza (0,95), Salta (0,97) y Jujuy (0,97). Tucumán quedó prácticamente en el mismo nivel, con 0,99 accesos por habitante.

En términos absolutos, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúan concentrando casi la mitad de toda la infraestructura de conectividad del país. Entre ambas jurisdicciones sumaron 25.152.139 accesos durante marzo. Muy por detrás se ubicaron Córdoba, con 4.521.392; Santa Fe, con 3.987.684; Mendoza, con 1.943.285; Tucumán, con 1.752.800; Salta, con 1.449.632; y Entre Ríos, que con 1.437.982 conexiones volvió a posicionarse entre las provincias con mayor volumen de accesos del país.

Detrás aparecen Misiones con 1.232.884 conexiones; Chaco con 1.142.837; Corrientes con 1.116.177; Neuquén con 962.262; Santiago del Estero con 960.205; Jujuy con 778.343; Chubut con 747.094; San Juan con 688.220; Río Negro con 682.711; Formosa con 583.730; Catamarca con 483.497; San Luis con 482.872; La Rioja con 454.660; La Pampa con 405.973; Tierra del Fuego con 243.634; y Santa Cruz con 230.447.

Si se observa la evolución interanual de las conexiones, Catamarca fue la provincia con mayor crecimiento del país, al registrar un incremento del 12,6%, más de tres veces por encima del promedio nacional. El segundo lugar correspondió a Neuquén, con una suba del 6,6%, mientras que Río Negro ocupó el tercer puesto con el 6,5%.

También mostraron aumentos significativos Santa Cruz (6,2%), Santiago del Estero (5,7%), La Pampa (5,6%), Formosa (5,4%), Salta (5%), San Luis (4,7%) y Corrientes (4,1%). Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán y San Juan compartieron una variación del 3,8%, ubicándose levemente por encima del promedio del país. Córdoba creció 3,6%; Jujuy 3,5%; Buenos Aires y CABA 3,2%; Mendoza y Tierra del Fuego 3,1%; Chaco 3%; Chubut 2,8%; La Rioja 2,6%; y Misiones registró el menor incremento nacional con apenas 1,6%.

En el análisis por tipo de acceso también aparecen diferencias entre las provincias. Los accesos móviles crecieron un 2,1% en todo el país y totalizaron 39.733.851 conexiones. Los mayores aumentos se registraron en Santiago del Estero (3,4%), Córdoba (3,1%) y Santa Fe (3%), mientras que Chubut (-0,6%), Misiones (-0,2%) y La Rioja (-0,1%) fueron las únicas jurisdicciones donde este segmento retrocedió.

El crecimiento más importante volvió a concentrarse en las conexiones fijas. A nivel nacional aumentaron un 9,2% y alcanzaron los 11.706.609 accesos. Catamarca lideró ampliamente este indicador con una expansión del 67,4%, seguida por San Luis (33,6%), Santa Cruz (26,9%), Formosa (25,9%), Neuquén (24,8%), Salta (24,5%), Corrientes (23,8%) y Río Negro (20,8%). Entre Ríos se ubicó en un nivel intermedio, con un crecimiento del 10,4%, por encima del promedio de varias provincias.

En cuanto a los accesos residenciales, que representan la mayor parte del mercado, el país contabilizó 46.664.588 conexiones, un 3,2% más que un año atrás. Catamarca volvió a liderar el crecimiento con un 12,2%, seguida por Neuquén (6,4%) y Santa Cruz (5,9%). Entre Ríos registró una mejora del 3,9%, apenas por encima del promedio nacional.

Las conexiones correspondientes a organizaciones alcanzaron los 4.775.872 accesos en todo el país y crecieron un 8,1%. En este caso, Catamarca volvió a encabezar el ranking con un incremento del 29,3%, seguida por Río Negro (24,5%) y Santa Cruz (10,4%). Entre Ríos registró una variación del 2,5%.

El informe también presenta un balance del primer trimestre de 2026. En ese período el país promedió 51.176.541 accesos a internet, con un crecimiento del 3,8% respecto del mismo trimestre del año anterior. Los accesos móviles alcanzaron 39.580.521 conexiones y crecieron un 2,4%, mientras que los accesos fijos llegaron a 11.596.020, con una expansión del 8,6%. En paralelo, los accesos residenciales aumentaron un 3,3% y los correspondientes a organizaciones crecieron un 8,1%.

El Indec recordó además que estas estadísticas corresponden a la nueva serie metodológica vigente desde enero de 2022, elaborada tras la ampliación del panel de empresas proveedoras de internet relevadas en todo el país. El universo de informantes pasó de 119 a más de 140 compañías, una actualización que permitió mejorar la cobertura del relevamiento y reflejar con mayor precisión la evolución de la conectividad en las distintas jurisdicciones argentinas.

Los datos de marzo muestran que Entre Ríos continúa acompañando el crecimiento de la conectividad nacional y mantiene una evolución superior al promedio del país. Sin embargo, el indicador de accesos por habitante revela que aún existe margen para ampliar la cobertura y reducir la brecha digital, especialmente en las localidades más pequeñas y en las zonas rurales, donde la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones continúa siendo uno de los principales desafíos para garantizar un acceso equitativo a los servicios digitales.