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Cayeron 4,2% las transferencias nacionales a las provincias

La baja se explica por la menor recaudación de impuestos y la política de ajuste fiscal. Los giros automáticos volvieron a mostrar una caída interanual.

29 de julio 2026 · 07:47hs
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Cayeron 4,2% las transferencias nacionales a las provincias

Las transferencias automáticas que el Gobierno nacional distribuye entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraron en julio una caída real del 4,2% en comparación con el mismo mes del año pasado. La disminución responde principalmente a una menor recaudación de impuestos coparticipables y al contexto de ajuste fiscal que atraviesan las cuentas públicas.

Los recursos corresponden a los fondos que la Nación gira de manera automática a las jurisdicciones a través del régimen de coparticipación federal y otras leyes especiales. Se trata de una de las principales fuentes de financiamiento de las provincias para afrontar el pago de salarios, servicios y distintas políticas públicas.

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De acuerdo con distintos análisis económicos, la retracción estuvo vinculada al menor desempeño de la recaudación tributaria, especialmente de impuestos que integran la masa coparticipable. Si bien la actividad económica muestra señales de recuperación en algunos sectores, los ingresos tributarios continúan afectados por la desaceleración del consumo y por cambios en la composición de la recaudación.

Cayeron 4,2% las transferencias nacionales a las provincias

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Cayeron 4,2% las transferencias nacionales a las provincias

El descenso de julio se suma a una tendencia que viene observándose durante el año y que obliga a las administraciones provinciales a revisar sus cuentas. En paralelo, las transferencias no automáticas o discrecionales continúan en niveles considerablemente inferiores a los de años anteriores como consecuencia de la política de reducción del gasto impulsada por el Gobierno nacional.

Especialistas advierten que la evolución de los recursos dependerá, en gran medida, de la recuperación de la recaudación nacional durante el segundo semestre. Mientras tanto, las provincias deberán continuar administrando presupuestos más ajustados en un escenario de menor disponibilidad de fondos.

Las transferencias automáticas constituyen el mecanismo mediante el cual la Nación distribuye parte de la recaudación de impuestos entre las provincias según los porcentajes establecidos por el régimen de coparticipación federal. Por ese motivo, cualquier variación en la recaudación nacional impacta de forma directa sobre los recursos que reciben las jurisdicciones.

Transferencias Impuestos Gobierno provincias
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