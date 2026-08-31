Senasa amplió el área de emergencia fitosanitaria por el picudo rojo de las palmeras

La medida del SENASA abarca a Entre Ríos y Buenos Aires. Y extiende su vigencia hasta el 30 de junio de 2028 para continuar las acciones en terreno.

La medida del SENASA abarca a Entre Ríos y Buenos Aires. Y extiende su vigencia hasta el 30 de junio de 2028 para continuar las acciones en terreno.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) amplió el área bajo Emergencia Fitosanitaria por la presencia del Picudo rojo de las palmeras (*Rhynchophorus ferrugineus Olivier ) que abarca ahora a las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.

La medida que fue establecida mediante la Disposición DNPV N° 2/2026 publicada en el Boletín Oficial, modifica la Resolución N° 133/2026 del SENASA. Asimismo, la norma extiende la vigencia de la Emergencia Fitosanitaria hasta el 30 de junio de 2028 , con el propósito de dar continuidad a las acciones en terreno y fortalecer las tareas de prevención, vigilancia y control de la plaga.

La decisión responde al hallazgo reciente de la plaga en territorio continental de la provincia de Entre Ríos y al desarrollo actual de las acciones de contingencia que se llevan adelante en la Isla Martín García, en la provincia de Buenos Aires. Ante esta situación, resulta necesario fortalecer las medidas destinadas a prevenir su dispersión, favorecer su detección temprana y avanzar en acciones de control.

Senasa refuerza la lucha contra el picudo rojo en Entre Ríos.

Acciones de prevención, vigilancia y control

El Picudo rojo de las palmeras es una plaga que afecta a distintas especies de palmeras y puede ocasionar su deterioro y muerte. Su detección temprana resulta fundamental para implementar medidas que permitan reducir el riesgo de dispersión hacia nuevas áreas.

En este marco, el SENASA desarrolla acciones de vigilancia y monitoreo y trabaja de manera articulada con organismos nacionales, provinciales y municipales para fortalecer la detección y respuesta ante la presencia de la plaga.

La Emergencia Fitosanitaria establece el marco para continuar y fortalecer estas acciones, de acuerdo con la evolución de la situación y los resultados de las tareas de vigilancia y control que se realizan en las áreas afectadas.

El SENASA recuerda la importancia de no trasladar insectos sospechosos, palmeras ni partes de plantas desde las áreas donde fue detectada la plaga, ya que estos movimientos pueden contribuir a su dispersión.

Ante la detección de ejemplares sospechosos o síntomas compatibles con la presencia del Picudo rojo de las palmeras, dar aviso al Senasa en las oficinas locales, comunicandose a: [email protected], o a través del formulario de denuncia en del SINAVIMO.