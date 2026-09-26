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El tiempo en Entre Ríos: sábado cálido y domingo con tormentas en varias localidades de la provincia

En Entre Ríos, el sábado subirán las temperaturas, con máximas de 29. El domingo aumentará la inestabilidad y rige alerta por tormentas en diez departamentos.

26 de septiembre 2026 · 07:12hs
El tiempo en Entre Ríos: sábado cálido y domingo con tormentas en varias localidades de la provincia.

Foto UNO/Gerónimo Flores

El tiempo en Entre Ríos: sábado cálido y domingo con tormentas en varias localidades de la provincia.

El último fin de semana de septiembre comenzará con temperaturas agradables y registros elevados para la época en Entre Ríos. Durante el sábado 26 se espera mayor presencia de nubosidad, aunque las condiciones se mantendrán relativamente estables en buena parte del territorio.

En Paraná se prevé una máxima cercana a los 29 grados, mientras que Concordia podría alcanzar los 27. En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay las temperaturas máximas rondarán los 27 grados. La Paz, Federación y otras localidades del centro y norte provincial también tendrán una jornada templada a cálida.

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Los pronósticos presentan diferencias respecto de la posibilidad de precipitaciones durante el sábado. Algunas previsiones mantienen condiciones estables, mientras que otras anticipan lluvias aisladas hacia sectores del sur y el este de la provincia.

Domingo con mayor inestabilidad

El panorama comenzará a cambiar durante el domingo 27, cuando aumentarán las condiciones favorables para la formación de lluvias y tormentas. El ingreso de un sistema frontal favorecerá el desarrollo de fenómenos de distinta intensidad sobre Entre Ríos y la región del Litoral.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para diez departamentos entrerrianos: Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Para esos sectores se anticipan tormentas que podrían ser localmente fuertes, con abundante precipitación en períodos cortos, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Los acumulados previstos se ubican entre 15 y 30 milímetros, aunque pueden ser superiores en forma puntual.

Qué se espera en las principales ciudades

En Paraná, el domingo estará marcado por el aumento de la nubosidad y la posibilidad de tormentas, especialmente durante la mañana, período en el que rige la advertencia meteorológica.

En Concordia y otras localidades del norte provincial también se prevé un incremento de la inestabilidad. En el sur, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay tendrán un descenso respecto de las máximas del sábado y mayores probabilidades de lluvias durante la jornada. Algunos pronósticos ubican las máximas del domingo entre 22 y 24 grados en esa zona.

De esta manera, el fin de semana tendrá dos escenarios diferentes: una jornada sabatina cálida, con temperaturas en ascenso, y un domingo con mayor presencia de lluvias y tormentas en distintos puntos de Entre Ríos.

Entre Ríos tormentas temperaturas
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