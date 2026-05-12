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Entre Ríos: ya rige el nuevo sistema de subsidios para garrafas sociales con reintegros automáticos

La Provincia difundió el nuevo esquema nacional de subsidios y el listado de estaciones y distribuidoras adheridas en Entre Ríos.

12 de mayo 2026 · 16:43hs
Ya rige el nuevo sistema de subsidios para garrafas sociales con reintegros automáticos en Entre Ríos.

Ya rige el nuevo sistema de subsidios para garrafas sociales con reintegros automáticos en Entre Ríos.

La Secretaría de Energía de Entre Ríos informó que ya comenzó a regir el nuevo sistema nacional de subsidios para la compra de garrafas sociales, que incorpora reintegros automáticos al momento de la adquisición. La medida reemplaza al exPrograma Hogar implementado por el Gobierno nacional y pasará a funcionar a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Desde el organismo provincial indicaron que el nuevo esquema está destinado a hogares inscriptos en el ReSEF que cumplan con los requisitos establecidos y señalaron que se encuentra disponible el listado actualizado de comercios adheridos en Entre Ríos donde puede accederse al beneficio.

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El subsidio para garrafas sociales

El mecanismo prevé un reintegro automático de 9.593 pesos por cada garrafa de 10 kilos. El beneficio contempla hasta dos garrafas mensuales durante el invierno y una por mes durante el resto del año.

La devolución se realizará mediante las billeteras virtuales BNA+ y MODO, incluyendo a los bancos adheridos a esta plataforma. Según se informó, el reintegro se acredita de manera inmediata en la cuenta del usuario.

Para acceder al beneficio es necesario estar inscripto en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados. Quienes ya recibían subsidios de luz y gas o integraban el ex Programa Hogar deberán actualizar sus datos a través del sitio oficial de subsidios del Estado nacional o mediante la aplicación Mi Argentina. Además, los ingresos del grupo familiar no podrán superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales.

Desde la Secretaría de Energía provincial explicaron que el nuevo sistema reemplaza el esquema anterior de subsidio directo y busca agilizar la devolución mediante herramientas digitales, con el objetivo de garantizar mayor trazabilidad y simplificar el acceso de los usuarios.

Más de 70 comercios adheridos

Actualmente existen más de 70 comercios adheridos en Entre Ríos y se prevé la incorporación de nuevos puntos de venta durante las próximas semanas.

En Paraná se encuentran adheridos Díaz Distribuciones del Litoral, en Larramendi 2775; Opessa ACA Paraná, en avenida Buenos Aires 333; Opessa Paraná Almafuerte, en avenida Almafuerte 795; El Rutero SRL, en avenida de las Américas 3106; Estación de Servicio 25 de Junio SA, en calle 25 de Junio 201; y El Empalme, en avenida Jorge Newbery y Salellas.

En Gualeguay operan Cosso Emanuel Guillermo, en Coronel González 546; Lubricom Sacaifi, en Soberanía y Artigas; y Estación de Servicio Colman SRL, en Chacabuco 159 y Monte Caseros. En Gualeguaychú están adheridos ACA Gualeguaychú, en Urquiza 1001 y Chacabuco; y CM Combustibles SA, en avenida Primera Junta y ruta provincial 136.

En Nogoyá participan Dimartsky S.A., en Ruta 26 y Mendoza; y Grupo Comercial SRL, en Ruta Nacional 12 y Belgrano. En Concepción del Uruguay se encuentran Petrovalle SA, en 9 de Julio y Ugarteche; y Extragas Concepción del Uruguay, sobre Ruta Nacional 14 kilómetro 126.

En Concordia están adheridos ACA Concordia, en Carlos Pellegrini y Corrientes; Opessa Concordia Termas, en avenida Monseñor Rosch; y Extragas Concordia, sobre Ruta Nacional 14 kilómetro 248. En Chajarí participa Estación de Servicio Centro SRL, ubicada en Urquiza e Irigoyen.

En otras ciudades

En Federal operan J.E.SA, en Urquiza 1513; y J.E.SA Ruta, sobre Ruta Provincial 22 kilómetro 2. En Villaguay están adheridos Procom Sacifia, en Balcarce y 25 de Mayo; Villagas SA, sobre Ruta Nacional 18 kilómetro 150; y Quintin Rudecindo Sione e Hijos SRL, en el acceso Viale de la zona Villaguay.

En Victoria participa Intergas S.A., en Piaggio 1324. En La Paz están adheridos ACA La Paz, en Moreno 889 y Echagüe; y Empresa Duval Flores SA, sobre Ruta Nacional 12 y Ruta Provincial 1.

En Diamante opera La Agrícola Regional Cooperativa Ltda., ubicada sobre Ruta Nacional 11 kilómetro 40. En Colón se encuentran Bouvet Combustibles SAS, en Acceso Puente Colón y Paysandú; Organización Delasoie Hnos SA, en avenida Juan D. Perón y Alderdi; y Petrovalle SA, sobre Ruta Nacional 14 kilómetro 142,9.

En San José de Feliciano participa Aramburu María J. SH, en Belgrano 621. En Villa Elisa están adheridos Organización Delasoie Hnos SA, en avenida Urquiza y Estrada; y Extragas Villa Elisa, en Camino General Belgrano 1354.

En Basavilbaso opera Jose Matzkin SACYA, en Libertad y Podestá; en Seguí, Antonio Cargnel e Hijos SC, en Libertad 249; y en Urdinarrain, Bel y Bourlot SA, en Libertad 436.

El resto en suelo entrerriano

En Hasenkamp participa Don Sebastián SRL, en avenida San Martín y Olegario Andrade; en Aldea Brasilera, Spahn SH, sobre Ruta Nacional 11 kilómetro 16,5; y en Lucas González, Bahler SH, en Supremo Entrerriano y Centenario.

En El Pingo se encuentra adherido El Empalme SRL, sobre Ruta Nacional 12 kilómetro 64; en La Picada, Ronchi Mario César, sobre Ruta Nacional 12 kilómetro 28,5; y en Libertador San Martín, La Colina SRL, en Rivadavia y 9 de Julio.

Finalmente, en Federación participan Silvestri María Eugenia, en San Martín y Corrientes; y Silvestri Sergio Alberto, sobre Ruta Nacional 14 kilómetro 296. En Viale están adheridos Intergas S.A., sobre Ruta Nacional 18 kilómetro 147; y María Hnos SRL, en avenida San Martín y 9 de Julio.

subsidios garrafas Entre Ríos
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