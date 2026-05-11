Entre Ríos: el salario inicial docente quedó por debajo de la canasta básica.

El salario inicial docente y su evolución en comparación con la Canasta Básica Total (CBT) muestran un deterioro sostenido del poder adquisitivo a lo largo del período analizado. Según los datos presentados, el salario parte de valores cercanos a los $174.203 en la etapa inicial y alcanza aproximadamente los $750.000 en el último tramo.

En paralelo, la Canasta Básica Total pasa de niveles cercanos a $230.171 a valores que llegan a $1.434.464, lo que evidencia una dinámica de crecimiento mucho más acelerada del costo de vida en relación con los ingresos salariales.

Salario docente en retroceso: pérdida de poder adquisitivo en el período analizado

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En ese marco, el gráfico de evolución nominal permite observar cómo la brecha entre el salario y la canasta se amplía de manera sostenida. La diferencia entre ambas variables (representada como la zona no cubierta por el salario) refleja el monto mensual que el salario docente no logra alcanzar respecto del costo de la canasta básica. A lo largo del período, el salario muestra incrementos escalonados, mientras que la canasta básica registra aumentos más pronunciados, especialmente en el primer trimestre de 2024, donde se señala una aceleración significativa.

Uno de los puntos centrales del análisis es la caída del poder adquisitivo medido como porcentaje de cobertura de la Canasta Básica Total. En julio de 2023, el salario inicial docente cubría aproximadamente el 70% de la canasta. A lo largo del período, ese porcentaje disminuye, ubicándose en la actualidad en torno al 52,3%. Si se consideran únicamente los montos en negro o se restringe el análisis a los montos formales, la cobertura se reduce aún más, alcanzando aproximadamente el 43%.

El comportamiento del indicador de cobertura permite identificar tres etapas diferenciadas. La primera, entre julio y noviembre de 2023, se caracteriza por una relativa estabilidad del poder adquisitivo, con niveles cercanos al 68%–70%. La segunda etapa, entre diciembre de 2023 y abril de 2024, presenta el mayor deterioro del período, alcanzando un mínimo cercano al 41% en abril de 2024, asociado a la devaluación del tipo de cambio oficial y su impacto en precios. La tercera etapa, desde mayo de 2024 en adelante, muestra una recuperación parcial del indicador, con una estabilización en valores aproximados entre 49% y 55%, sin recuperar los niveles iniciales.

Al analizar la evolución en términos reales mediante la comparación entre salario, Canasta Básica Total e IPC del INDEC, se observa una pérdida de poder adquisitivo. Según los índices acumulados con base julio 2023 = 100, el IPC se ubica aproximadamente 553,3% por encima del nivel inicial, la Canasta Básica Total acumula un incremento de aproximadamente 476,2% y el salario nominal un aumento de alrededor del 330,5%. Esta diferencia entre variables implica que el salario crece por debajo tanto de la inflación general como del costo de la canasta básica.

En términos de poder adquisitivo, se estima una pérdida aproximada del 34% respecto a julio de 2023 y del 9,8% respecto a diciembre de 2023. Esto surge de la comparación entre la evolución del salario nominal y la inflación acumulada medida por el IPC oficial, donde el salario queda por detrás del aumento general de precios.

Otro punto relevante del análisis es la estimación del salario necesario para recuperar el poder adquisitivo perdido. Según los datos presentados, para que el salario inicial docente de abril de 2026 tuviera el mismo poder adquisitivo que en julio de 2023, medido por IPC, debería ubicarse en torno a $1.138.122. Este valor representa un incremento de aproximadamente 553,3% respecto del nivel base de julio de 2023, mientras que el salario actual de $750.000 equivale a un aumento de aproximadamente 330,5% en el mismo período. La diferencia entre ambos valores se estima en alrededor de $388.122.

El análisis de la brecha acumulada entre salario y canasta básica muestra que el salario estuvo por debajo de la canasta en todos los meses del período considerado. La suma de esas diferencias permite estimar un déficit acumulado que, expresado en términos del salario actual, equivale aproximadamente a 7,5 salarios mensuales. Al actualizar ese cálculo por inflación, la estimación asciende a aproximadamente 10 salarios acumulados, lo que da cuenta de la magnitud del desfasaje acumulado en el tiempo.

En la síntesis del informe se destacan varios puntos centrales. En primer lugar, la cobertura de la canasta básica se reduce del 70% en julio de 2023 a aproximadamente 52,2% en la actualidad, con una caída intermedia significativa durante el período de mayor deterioro. En segundo lugar, la cobertura considerando únicamente montos en blanco alcanza aproximadamente el 43%. En tercer lugar, la pérdida de poder adquisitivo respecto del IPC del INDEC se estima en torno al 34% en relación con julio de 2023, con un crecimiento del salario nominal de aproximadamente 331% frente a una inflación acumulada cercana al 590%. En cuarto lugar, el déficit acumulado de poder adquisitivo se ubica entre 7,5 y 10 salarios mensuales según la metodología de cálculo. Finalmente, se señala que el período comprendido entre diciembre de 2023 y marzo-abril de 2024 fue el de mayor deterioro, mientras que la recuperación posterior resultó parcial e insuficiente para revertir la pérdida previa.

En conclusión, los datos muestran una pérdida sostenida del poder adquisitivo del salario docente frente a la evolución de la Canasta Básica Total y el IPC. Aunque el salario nominal presenta incrementos a lo largo del período, estos no alcanzan a compensar el ritmo de crecimiento de los precios ni del costo de la canasta, generando una brecha persistente que se mantiene a lo largo de todo el período analizado.