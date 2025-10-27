Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

En Entre Ríos concurrió a votar el 70,91% del padrón habilitado

La participación en las Elecciones 2025 en Entre Ríos alcanzó el 70,91% del padrón habilitado para votar. En el país el porcentaje fue de 69,54% del padrón

27 de octubre 2025 · 08:57hs
La participación en las Elecciones 2025 en Entre Ríos alcanzó el 70

La participación en las Elecciones 2025 en Entre Ríos alcanzó el 70,91% del padrón habilitado para votar. En el país el porcentaje fue de 69,54% del padrón
La participación en las Elecciones 2025 en Entre Ríos alcanzó el 70

La participación en las Elecciones 2025 en Entre Ríos alcanzó el 70,91% del padrón habilitado para votar. En el país el porcentaje fue de 69,54% del padrón

Según datos oficiales, difundidos luego de las 21 horas del domingo, la participación en las Elecciones 2025 en la provincia alcanzó el 70,91% del padrón habilitado para votar. Es decir que concurrieron a las urnas 813.608 ciudadanos del padrón.

En cuanto a los datos de la participación, se emitieron 96,71% de los votos válidos, 787.374 de 814.099. Los votos afirmativos alcanzaron 93,34% 759.915 de 814.099. Se registraron 27.459 votos en blanco de de 814.099, es decir el 3,37%.

Amplio triunfo para los candidatos Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider en Entre Ríos. Ingresan a la Cámara de Diputados

Elecciones 2025: oficialismo sumó tres bancas en Diputados

entre rios: lunes con minimas de 11° y nubosidad variable

Entre Ríos: lunes con mínimas de 11° y nubosidad variable

En tanto, los votos nulos significaron el 3,16% 25.793 de 814.099.

Los votos recurridos sumaron 865 de 814.099, un 0,10%.

Los votos impugnados fueron 67 de 814.099, el 0,01%.

Los datos pertenecen al conteo del 99,33% de las mesas escrutadas 3.446 de 3.469, y el 99,34% del padrón escrutado 1.147.939 de 1.155.481, pasadas las 23 horas.

ESCUELA MALVINAS ESCRUTINIO ELECCIONES 2025

Números nacionales

Respecto a los datos nacionales 69,54% del padrón concurrió a votar, 5.387.807 de 7.747.462 ciudadanos habilitados. Hubo un 97,54% de votos válidos, es decir 5.255.323 de 5.387.807.

Los votos afirmativos fueron 5.115.934 de 5.387.807, es decir 94,95%.

Los votos en blanco fueron 139.389 de 5.387.807, el 2,58%del padrón nacional.

Los votos nulos sumaron 124.234 de 5.387.807, un 2,30%. Se registraron recurridos 6.248 votos recurridos de 5.387.807, un 0,11%. Los votos impugnados fueron 2.002 de 5.387.807, es decir un 0,03%.

A nivel nacional el porcentaje de asistencia a las urnas es una de las más bajas desde el retorno de la democracia.

Este mínimo histórico se suma a la tendencia descendente observada en los últimos procesos electorales que se registraron en las 10 provincias donde hubo elecciones desdobladas.

El contexto de malestar social y el hartazgo al deterioro económico se identifican como los principales factores para la baja afluencia. Distintos consultores políticos advirtieron sobre este fenómeno, atribuyendo el récord de ausentismo a una relación desgastada de la ciudadanía con la clase dirigente.

Entre los factores que pudieron incidir en este comportamiento destacan la desconfianza en las instituciones y los partidos políticos, además de la percepción de corrupción en la clase política.

Entre Ríos Elecciones 2025 Padrón
Noticias relacionadas
Andrés Laumann: En Entre Ríos están naciendo bebés liberales.

Andrés Laumann: "En Entre Ríos están naciendo bebés liberales"

Joaquín Benegas Lynch: Si Argentina vuela, Entre Ríos también vuela.

Joaquín Benegas Lynch: "Si Argentina vuela, Entre Ríos también vuela"

El oficialismo obtuvo un aplastante triunfo y el gobernador interpretó que fue un “nunca más” contra la corrupción y la demagogia.

LLA se impuso en Entre Ríos y Rogelio Frigerio habló de un "nunca más al populismo"

La Libertad Avanza en Paraná celebra resultados que superan ampliamente las expectativas.

En Entre Ríos, LLA se impone por encima de sus expectativas

Ver comentarios

Lo último

Otra vez: denuncian daño ambiental en el arroyo El Espinillo

Otra vez: denuncian daño ambiental en el arroyo El Espinillo

Elecciones 2025: estos son los senadores nacionales elegidos

Elecciones 2025: estos son los senadores nacionales elegidos

Elecciones 2025: oficialismo sumó tres bancas en Diputados

Elecciones 2025: oficialismo sumó tres bancas en Diputados

Ultimo Momento
Otra vez: denuncian daño ambiental en el arroyo El Espinillo

Otra vez: denuncian daño ambiental en el arroyo El Espinillo

Elecciones 2025: estos son los senadores nacionales elegidos

Elecciones 2025: estos son los senadores nacionales elegidos

Elecciones 2025: oficialismo sumó tres bancas en Diputados

Elecciones 2025: oficialismo sumó tres bancas en Diputados

En Entre Ríos concurrió a votar el 70,91% del padrón habilitado

En Entre Ríos concurrió a votar el 70,91% del padrón habilitado

Entre Ríos: lunes con mínimas de 11° y nubosidad variable

Entre Ríos: lunes con mínimas de 11° y nubosidad variable

Policiales
El abogado de Tavi Celis habló de un uso político del operativo antidrogas

El abogado de Tavi Celis habló de un "uso político" del operativo antidrogas

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Ovación
Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura

Colapinto: Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip

Colapinto: "Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip"

Franco Colapinto apenas resistió en México y terminó 16°

Franco Colapinto apenas resistió en México y terminó 16°

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Dalmiro Dettler cumple sus sueños en el exterior

Dalmiro Dettler cumple sus sueños en el exterior

La provincia
Otra vez: denuncian daño ambiental en el arroyo El Espinillo

Otra vez: denuncian daño ambiental en el arroyo El Espinillo

Elecciones 2025: estos son los senadores nacionales elegidos

Elecciones 2025: estos son los senadores nacionales elegidos

Elecciones 2025: oficialismo sumó tres bancas en Diputados

Elecciones 2025: oficialismo sumó tres bancas en Diputados

En Entre Ríos concurrió a votar el 70,91% del padrón habilitado

En Entre Ríos concurrió a votar el 70,91% del padrón habilitado

Entre Ríos: lunes con mínimas de 11° y nubosidad variable

Entre Ríos: lunes con mínimas de 11° y nubosidad variable

Dejanos tu comentario