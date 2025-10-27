En Entre Ríos concurrió a votar el 70,91% del padrón habilitado

La participación en las Elecciones 2025 en Entre Ríos alcanzó el 70,91% del padrón habilitado para votar. En el país el porcentaje fue de 69,54% del padrón

La participación en las Elecciones 2025 en Entre Ríos alcanzó el 70,91% del padrón habilitado para votar. En el país el porcentaje fue de 69,54% del padrón

La participación en las Elecciones 2025 en Entre Ríos alcanzó el 70,91% del padrón habilitado para votar. En el país el porcentaje fue de 69,54% del padrón

Según datos oficiales, difundidos luego de las 21 horas del domingo, la participación en las Elecciones 2025 en la provincia alcanzó el 70,91% del padrón habilitado para votar. Es decir que concurrieron a las urnas 813.608 ciudadanos del padrón.

En cuanto a los datos de la participación, se emitieron 96,71% de los votos válidos, 787.374 de 814.099. Los votos afirmativos alcanzaron 93,34% 759.915 de 814.099. Se registraron 27.459 votos en blanco de de 814.099, es decir el 3,37%.

Entre Ríos: lunes con mínimas de 11° y nubosidad variable

En tanto, los votos nulos significaron el 3,16% 25.793 de 814.099.

Los votos recurridos sumaron 865 de 814.099, un 0,10%.

Los votos impugnados fueron 67 de 814.099, el 0,01%.

Los datos pertenecen al conteo del 99,33% de las mesas escrutadas 3.446 de 3.469, y el 99,34% del padrón escrutado 1.147.939 de 1.155.481, pasadas las 23 horas.

ESCUELA MALVINAS ESCRUTINIO ELECCIONES 2025

Números nacionales

Respecto a los datos nacionales 69,54% del padrón concurrió a votar, 5.387.807 de 7.747.462 ciudadanos habilitados. Hubo un 97,54% de votos válidos, es decir 5.255.323 de 5.387.807.

Los votos afirmativos fueron 5.115.934 de 5.387.807, es decir 94,95%.

Los votos en blanco fueron 139.389 de 5.387.807, el 2,58%del padrón nacional.

Los votos nulos sumaron 124.234 de 5.387.807, un 2,30%. Se registraron recurridos 6.248 votos recurridos de 5.387.807, un 0,11%. Los votos impugnados fueron 2.002 de 5.387.807, es decir un 0,03%.

A nivel nacional el porcentaje de asistencia a las urnas es una de las más bajas desde el retorno de la democracia.

Este mínimo histórico se suma a la tendencia descendente observada en los últimos procesos electorales que se registraron en las 10 provincias donde hubo elecciones desdobladas.

El contexto de malestar social y el hartazgo al deterioro económico se identifican como los principales factores para la baja afluencia. Distintos consultores políticos advirtieron sobre este fenómeno, atribuyendo el récord de ausentismo a una relación desgastada de la ciudadanía con la clase dirigente.

Entre los factores que pudieron incidir en este comportamiento destacan la desconfianza en las instituciones y los partidos políticos, además de la percepción de corrupción en la clase política.