Eliminan el ministerio del Interior y Diego Santilli concentra más poder en la Jefatura de Gabinete

Diego Santilli concentrará la coordinación del Gobierno y la relación con gobernadores y el Congreso, mientras que se crearon dos vicejefaturas.

La administración de Javier Milei oficializó este viernes una profunda reorganización de la estructura del Poder Ejecutivo con la eliminación del Ministerio del Interior, cuyas funciones pasarán a depender de la Jefatura de Gabinete, ahora encabezada por Diego Santilli. Los cambios fueron establecidos mediante el decreto 571/2026, publicado en el Boletín Oficial, y redefinen el esquema político y administrativo de la Casa Rosada.

Con esta modificación, Santilli concentrará la coordinación de la gestión del Gobierno, la relación con las provincias y el vínculo con el Congreso, atribuciones que hasta ahora estaban distribuidas entre distintas áreas. De esta manera, el exministro del Interior suma poder dentro del gabinete nacional al absorber las competencias de la cartera que quedó disuelta.

La nueva organización incorpora además dos vicejefaturas. Ignacio Devitt fue designado vicejefe de Gabinete y continuará al frente de Asuntos Estratégicos, al tiempo que tendrá bajo su órbita las áreas de Innovación y Ciencia y una secretaría que reunirá Turismo, Ambiente y Deportes. Según fuentes del Gobierno, Daniel Scioli continuará al frente de ese sector.

En paralelo, Gustavo Coria asumirá como vicejefe de Interior y será el encargado de articular la relación política y administrativa con las provincias, los municipios y el Congreso. También administrará organismos y áreas que hasta ahora dependían del extinto Ministerio del Interior, consignó Ámbito Financiero.

Entre ellas figuran Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), las áreas de relación con provincias y municipios, Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral (DINE), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Corporación Puerto Madero y Parques Nacionales.

La modificación del funcionamiento interno

La reestructuración también modificó el funcionamiento interno de la Jefatura de Gabinete. La Secretaría Legal y de Administración tendrá a su cargo toda la gestión legal y administrativa del organismo, mientras que la Secretaría Ejecutiva asumirá responsabilidades vinculadas con la evaluación presupuestaria, la coordinación entre ministerios y la supervisión de la Oficina Nacional de Contrataciones.

Desde la Casa Rosada sostuvieron que el objetivo del rediseño es eliminar estructuras superpuestas y mejorar la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno, en una nueva etapa de funcionamiento de la administración nacional.