El gobernador Rogelio Frigerio utilizó su cuenta de X: "Te deseo muchos éxitos en este nuevo desafío". Diego Santilli asumirá este martes la Jefatura de Gabinete

El gobernador Rogelio Frigerio utilizó su cuenta de X: "Te deseo muchos éxitos en este nuevo desafío". Diego Santilli asumirá este martes la Jefatura de Gabinete

Rogelio Frigerio , felicitó a Diego Santilli , quien asumirá esta semana como jefe de Gabinete de la Nación, tras la salida de Manuel Adorni.

El gobernador de Entre Ríos, utilizó su cuenta de X: "Felicitaciones @diegosantilli por asumir esta nueva responsabilidad como Jefe de Gabinete. Conozco tu capacidad de trabajo, tu vocación de diálogo y tu compromiso para construir consensos en momentos complejos. Te deseo muchos éxitos en este nuevo desafío"

Cronograma de Pagos: el 1 inicia el pago de salarios a la administración pública

Felicitaciones @diegosantilli por asumir esta nueva responsabilidad como Jefe de Gabinete.



Conozco tu capacidad de trabajo, tu vocación de diálogo y tu compromiso para construir consensos en momentos complejos. Te deseo muchos éxitos en este nuevo desafío. — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) June 28, 2026

Santilli asumirá formalmente su nuevo cargo en una ceremonia prevista para este martes, a las 16 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, a la que asistirá el gobernador entrerriano.

“Tenemos un vínculo con el nuevo ministro de muchísimos años. Somos amigos de toda la vida, prácticamente, así que estoy muy contento con su designación como ministro en esta etapa”, había expresado Frigerio durante la visita a Paraná de Santilli como Ministro del Interior,el 12 de junio pasado.