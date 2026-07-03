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La mutual escolar Mundo Solidario representa a Entre Ríos en el XXVII Encace

La mutual escolar Mundo Solidario, del Colegio Italiano Galileo Galilei, participa del XXVII Encace en San Luis junto a delegaciones de 18 provincias.

3 de julio 2026 · 10:49hs
La mutual escolar Mundo Solidario representa a Entre Ríos en el XXVII Encace.

La mutual escolar Mundo Solidario representa a Entre Ríos en el XXVII Encace.

Miembros de la mutual escolar Mundo Solidario del Colegio Italiano Galileo Galilei de la Sociedad Italiana de Paraná participan por estos días del XXVII Encuentro Nacional de Consejos de Administración de Cooperativas Escolares y Comisiones Directivas de Mutuales Escolares (Encace), que se desarrolla en el Centro de Convenciones de La Punta, provincia de San Luis.

El congreso reúne a integrantes de cooperativas y mutuales escolares de 18 provincias argentinas, con la participación de más de 600 personas entre estudiantes y docentes. Bajo el lema "Cooperación que se practica, educación que se transforma", el encuentro es organizado por la Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo y Mutualismo Escolar (Calcme).

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Más de 600 estudiantes y docentes participan del XXVII Encace, con presencia entrerriana

Las actividades comenzaron con el acto formal de apertura y la inauguración de la muestra de las cooperativas escolares participantes. El cronograma contempla además el desarrollo de distintos talleres temáticos, un plenario de conclusiones y la asamblea prevista para este sábado, instancia en la que se elegirá la próxima sede del evento.

La delegación entrerriana, junto a estudiantes y docentes de las provincias de Santa Fe y Córdoba, coordinará un taller sobre balance social mediante un streaming participativo.

La mutual escolar Mundo Solidario, fundada en 2015, está integrada y gestionada por estudiantes del Colegio Italiano Galileo Galilei y es considerada un referente provincial del mutualismo educativo.

El presidente de la Sociedad Italiana de Paraná, Horacio J. Piceda, expresó: "Estamos convencidos que la educación mutualista forma a futuros ciudadanos, construye comunidad y transforma realidades. Nuestro proyecto educativo se basa en ello y trabajamos cotidianamente junto a nuestra Mutual Escolar Mundo Solidario y nos sentimos orgullosos del trabajo que vienen realizando".

Mutual Entre Ríos San Luis
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