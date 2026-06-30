Diego Santilli juró como jefe de Gabinete con Rogelio Frigerio entre los presentes

La jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni tuvo este martes una muestra de apoyo con la presencia de 14 gobernadores.

La jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni tuvo este martes una muestra de apoyo con la presencia de 14 gobernadores, entre ellos Rogelio Frigerio, que asistieron al evento, que se realizó en el Salón Blanco. Santilli juró como ministro coordinador frente al presidente Javier Milei y a su antecesor, que renunció en medio de cuestionamientos por el aumento de su patrimonio.

Milei, Santilli y Adorni se fundieron en un triple abrazo luego de la jura del nuevo jefe de Gabinete, mientras que el Presidente hizo un gesto de despedida para el saliente ministro coordinador.

Santilli es cuarto jefe de Gabinete de la administración mileista en dos años y medio de gestión después de Nicolás Posse, Guillermo Francos y del propio Adorni, que este martes se despidió de la Casa Rosada.

En la jura también estuvo presente Adorni, ya que estaba previsto que con Santilli mantuviera una reunión de “transición”, algo que el lunes ya comenzaron a hacer los equipos de ambos.

Adorni renunció a su cargo el último sábado, en medio de una complicada situación política y judicial por su crecimiento y movimientos patrimoniales desde que ingresó a la administración pública.

Su derrotero llevó más de tres meses, en los que creció el hastío en las distintas terminales del oficialismo, que el último fin de semana coincidieron en sentir “alivio” y mirar con buenos ojos la llegada de Santilli al cargo de ministro coordinador. “Oxigenación” era la palabra más repetida en los distintos despachos, publicó el diario La Nación.

Luego del anuncio del pasado domingo, a cargo de Milei, varios gobernadores se mostraron optimistas por el enroque y optaron por aceptar la invitación de la Jefatura de Gabinete que estrena su cuarto funcionario desde diciembre de 2023. Las invitaciones fueron cursadas a todos los que alguna vez mantuvieron encuentros con el funcionario, a excepción de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja).

A un costado del salón, dieron asistencia Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolo Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba). Se excusaron Gustavo Sáenz (Salta), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut).

En la previa a jurar, Santilli se reunió a solas con Marcelo Orrego, de San Juan, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos.