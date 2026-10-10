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El río Paraná registró un caudal 37% superior al promedio histórico y Yacyretá emitió una alerta

El caudal del río Paraná superó en septiembre un 37% el promedio histórico, informó la Entidad Binacional Yacyretá. Se emitió una alerta para zonas ribereñas.

10 de octubre 2026 · 17:28hs
El río Paraná registró un caudal 37% superior al promedio histórico y Yacyretá emitió una alerta. 

El río Paraná registró un caudal 37% superior al promedio histórico y Yacyretá emitió una alerta. 

El caudal del río Paraná registró durante septiembre un incremento significativo en la zona de la represa de Yacyretá, donde los valores se ubicaron un 37% por encima del promedio histórico.

En este marco, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) difundió un informe hidrometeorológico que advierte sobre los niveles previstos para los próximos días y las precipitaciones esperadas en la región.

LEER MÁS: Niño 2026: alertan por crecidas históricas del río Paraná y proyectan niveles superiores a los de 1983

Qué pasa con el río Paraná

Según el último reporte publicado, el promedio histórico de ingreso de agua al embalse durante septiembre es de 12.339 metros cúbicos por segundo, de acuerdo con los registros comprendidos entre 1971 y 2025. Sin embargo, durante el último mes los caudales superaron ampliamente esa referencia.

El aumento motivó la apertura de compuertas en el vertedero de Aña Cuá, conforme a las normas operativas de la represa. Desde Yacyretá aclararon que, hasta el momento del informe, no fue necesario habilitar el vertedero principal de la central hidroeléctrica.

La actualización hidrometeorológica indica que el río Paraná presentaría niveles relativamente estables durante los próximos días en los puntos monitoreados, aunque se mantiene la vigilancia por las condiciones meteorológicas.

En el puerto de Ayolas, Paraguay, las alturas previstas oscilan entre 4,20 y 4,30 metros. El nivel de alerta en esa localidad es de 4,20 metros, mientras que el umbral de inundabilidad urbana comienza en 4,50 metros.

Por esta situación, Yacyretá emitió una advertencia preventiva destinada a los pobladores ribereños de Ayolas, especialmente a quienes residen en sectores próximos al curso de agua.

Lluvias previstas

En Puerto Ituzaingó, Corrientes, el organismo prevé alturas de entre 2,23 y 2,45 metros, valores inferiores al nivel de alerta de 3,50 metros establecido para esa localidad.

El informe también contempla precipitaciones de variada intensidad hasta el lunes 12 de octubre, en el marco del seguimiento de las condiciones hidrometeorológicas de la cuenca del Paraná.

Río Paraná Yacyretá Alerta
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