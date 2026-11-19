Aunque la creciente del río Paraná avance en la playa del Thompson, todavía permanece habilitada una franja de arena que permite disfrutar del espacio.

Pese a la creciente del río Paraná, un parador en la playa del Thompson está habilitado

La creciente del río Paraná redujo considerablemente el espacio disponible en la zona costera de Paraná, pero todavía queda una franja de playa en condiciones para disfrutar. Matías Micheloud, trabajador de Parador D, explicó cómo funciona el sector.

La creciente del río Paraná continúa afectando distintos sectores de la costa de la capital entrerriana y modificó el paisaje habitual de las playas. Sin embargo, pese al avance del agua, la playa del Thompson todavía permanece habilitada y conserva una franja de arena que permite a los vecinos y visitantes acercarse y disfrutar del espacio sobre todo en la zona del "Parador D".

Así lo explicó Matías Micheloud, empleado de uno de los establecimientos gastronómicos de la zona, quien buscó llevar tranquilidad ante las imágenes y los videos que circulan en las redes sociales y que, en algunos casos, generan la impresión de que todo el sector se encuentra inundado y sin actividad.

"Lo que es la parte de la playa se ha reducido, pero sigue funcionando. La Municipalidad la ha mantenido habilitada", señaló en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7). En ese sentido, aclaró que el sector de juegos y la plaza ubicada en el espacio central sí se encuentran completamente desactivados debido al avance del agua.

Micheloud también explicó que el acceso continúa disponible a través de la zona del Club Náutico y de la recientemente inaugurada Puerta del Sol. Desde allí se puede ingresar al Thompson y salir por Augusto Bravard, en el sector de la rotonda que rodea la zona costera.

Una alternativa en medio de la creciente

El trabajador destacó que, por el momento, el Thompson conserva una de las pocas franjas de playa disponibles en la costa de Paraná. En contrapartida, otros sectores, como las playas del Paraná Rowing Club y del Club Atlético Estudiantes (CAE), se encuentran afectados por la creciente y sin actividad habitual.

En cuanto a las condiciones del lugar, indicó que el espacio habilitado quedó reducido a una franja considerablemente menor a la habitual, aunque todavía permite la permanencia de personas en la costa. También remarcó que se debe prestar atención a las condiciones del río y respetar las indicaciones y medidas de seguridad correspondientes.

El parador mantiene su actividad

A pesar de las modificaciones que produjo la creciente, el parador D continúa trabajando y ofreciendo servicios gastronómicos para quienes se acercan a la playa. El establecimiento cuenta con espacios con sombra, bebidas con y sin alcohol y una propuesta de comidas elaboradas en el lugar.

Entre las opciones disponibles se encuentran empanadas, sándwiches de milanesa y picadas, además de música para acompañar la jornada. Asimismo, Micheloud señaló que los prestadores de actividades vinculadas al SUP también continúan desarrollando sus propuestas.