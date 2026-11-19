El gobierno provincial coordina acciones y recursos para contener la crecida del río Paraná en la zona de Bajada Grande.

En el marco del trabajo articulado entre el gobierno provincial y el municipio de Paraná para asistir a las familias afectadas por la crecida, se despliega un operativo de emergencia en Bajada Grande . Intervienen Policía, el Servicio Penitenciario, Vialidad y los equipos municipales.

El director de Defensa Civil, Víctor Chanenko, brindó precisiones sobre la confección y armado de bolsas de arena para contener el avance del agua y resguardar las viviendas de la zona costera. De esta manera, gracias a la intervención integrada entre la Policía, el Servicio Penitenciario, Vialidad y los equipos municipales, se consolida una barrera protectora en el sector.

Trabajo en el borde costero

Sobre la confección del material de contención y el trabajo en el terreno, Chanenko destacó la labor coordinada: "Cadetes de la Policía y personal del municipio, están embolsando este jueves sacos que fueron confeccionados en el Servicio Penitenciario para reforzar la defensa en el sector de pescadores de Bajada Grande".

En relación con el suministro de insumos para continuar el embolsado, el funcionario precisó: "Llegaron camiones de Vialidad con cargas de arena desde la cantera en las que estuvimos trabajando en la otra oportunidad". Esto se suma a lo que viene aportando el municipio de Paraná.

Estas medidas se enmarcan en lo acordado por el gobernador Rogelio Frigerio y la intendente de Paraná, Rosario Romero, este martes para atender a los damnificados y optimizar la respuesta operativa en el territorio.