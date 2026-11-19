En el marco del trabajo articulado entre el gobierno provincial y el municipio de Paraná para asistir a las familias afectadas por la crecida, se despliega un operativo de emergencia en Bajada Grande. Intervienen Policía, el Servicio Penitenciario, Vialidad y los equipos municipales.
Provincia despliega recursos para reforzar las defensas en Bajada Grande
El gobierno provincial coordina acciones y recursos para contener la crecida del río Paraná en la zona de Bajada Grande.
El director de Defensa Civil, Víctor Chanenko, brindó precisiones sobre la confección y armado de bolsas de arena para contener el avance del agua y resguardar las viviendas de la zona costera. De esta manera, gracias a la intervención integrada entre la Policía, el Servicio Penitenciario, Vialidad y los equipos municipales, se consolida una barrera protectora en el sector.
Trabajo en el borde costero
Sobre la confección del material de contención y el trabajo en el terreno, Chanenko destacó la labor coordinada: "Cadetes de la Policía y personal del municipio, están embolsando este jueves sacos que fueron confeccionados en el Servicio Penitenciario para reforzar la defensa en el sector de pescadores de Bajada Grande".
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En relación con el suministro de insumos para continuar el embolsado, el funcionario precisó: "Llegaron camiones de Vialidad con cargas de arena desde la cantera en las que estuvimos trabajando en la otra oportunidad". Esto se suma a lo que viene aportando el municipio de Paraná.
Estas medidas se enmarcan en lo acordado por el gobernador Rogelio Frigerio y la intendente de Paraná, Rosario Romero, este martes para atender a los damnificados y optimizar la respuesta operativa en el territorio.