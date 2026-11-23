Sumó su primer triunfo fuera de casa en la temporada de la Liga Argentina al imponerse 71-67 sobre Centenario de Venado Tuerto.

Central Entrerriano celebró su primera victoria en condición de visitante en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet. El Rojinegro sorprendió a Centenario de Venado Tuerto 71 a 67 en el estadio Mateo Migliore en una nueva presentación en el marco de la Conferencia Sur.

El triunfo representa un impulso importante para el equipo del sur provincial, que pudo romper la racha adversa fuera de casa y regresar con dos puntos de una cancha siempre exigente. Javier Catalín y Manuel Lado, fueron principales vías de gol de Central. Catalín terminó con 17 puntos, mientras que Lado aportó otros 16. En el equipo santafesino, Farid Celador, con 14 puntos, y Gaspar Ruiz, con 13, fueron los máximos anotadores.

En los números colectivos, Central registró un 52% de efectividad en lanzamientos de dos puntos, un 32% en triples y un 64% desde la línea de libres.

El triunfo del Rojinegro ante Centenario

El partido arrancó con gran ritmo pero con muchos errores de ambos lados. Ninguno de los dos conjuntos encontraba la claridad en el estacionado. En esa desprolijidad Centenario supo sacar ventaja de la mano de su base Cristian Zenclussen, quien administró muy bien los contragolpes para así irse al descanso largo arriba por 36 a 29.

En el reinicio del juego, "La Fiebre" siguió sacando ventaja y parecía que se escapa, pero los errores propios y la lucha del visitante nunca se lo permitieron. Primero Johu Castillo batallando en ataque y tomando rebotes ofensivos y luego la aparición de Juan Siboldi con cuatro triples pusieron a Central arriba.

Dos bombas seguidos de Ruiz Garcia parecía que le daban la ventaja al local pero nuevamente Central sacó la cara para llevarse una victoria muy festejada, la primera en condición de visitante.

Lo que se viene para Central Entrerriano

Central Entrerriano volverá a jugar ante su público el próximo 2 de diciembre, cuando reciba a Racing de Avellaneda en Gualeguaychú, en busca de prolongar este buen resultado y seguir creciendo en la competencia.