Ferro de San Salvador, Sionista, Peñarol de Rosario del Tala y Urquiza de Santa Elena competirán por el pase a la final de la Liga Provincial.

Peñarol de Rosario del Tala, Urquiza de Santa Elena y Ferrocarril de San Salvador avanzaron a semifinales de la Liga Provincial Masculina de Básquet 2026. Por su parte, Capuchinos de Concordia accedió al Repechaje 2 que brindará dos plazas a la próxima temporada de la Liga Federal.

La Liga Provincial Masculina de Mayores 2026 ya tiene a sus cuatro semifinalistas. El Centro Juventud Sionista, Centro Sportivo Peñarol de Rosario del Tala, Urquiza de Santa Elena y el Deportivo Ferrocarril de San Salvador superaron sus respectivas series de cuartos de final y continúan en carrera por el título entrerriano.

El primer equipo en asegurar su lugar entre los cuatro mejores fue Sionista. El conjunto dirigido por Santiago Vesco derrotó como visitante a Luis Luciano de Urdinarrain por 96 a 72 y cerró la eliminatoria 2-0.

Sionista construyó una diferencia de 20 puntos (73-53) al término del tercer cuarto y encaminaron una nueva victoria en el estadio Luis Spiazzi. Nicolás Guaita, con 20 puntos, fue el máximo anotador del ganador, secundado por Dante Rewes, autor de 12 unidades.

Por su parte, Ferro consiguió una valiosa clasificación en Rosario del Tala. En un encuentro sumamente cerrado, de bajo goleo y marcado por la intensidad defensiva, el Verde se impuso ante Atlético Tala por 52 a 50 y liquidó la serie (2-0) para seguir adelante en la defensa del título. Uriel Lejtman fue determinante en el desenlace y se destacó como máximo anotador del encuentro con 24 puntos.

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En tanto, Urquiza aseguró su presencia en la próxima instancia con una contundente victoria sobre Racing de Gualeguaychú por 84 a 54. El elenco conducido por Leonardo Villagra, se quedó con la serie por 2-1 y alcanzó las semifinales por tercer año consecutivo y por cuarta vez en su historia. En el apartado ofensivo sobresalieron Salvador Godoy, con 15 puntos, y Marko Pamich y Yago Sánchez, ambos con 13 unidades. Su próximo desafío será frente a Ferrocarril de San Salvador.

El último clasificado fue Peñarol de Rosario del Tala, que se quedó con el tercer y decisivo partido frente a Regatas Uruguay por 61 a 52, en el estadio Juan José Garro de Concepción del Uruguay. El Tricolor mostró solidez para cerrar la eliminatoria y avanzar a semifinales. Tomás Ludueña fue la gran figura con 20 puntos, cinco asistencias y tres rebotes, mientras que Francisco Michelli aportó 17 unidades.

Así se jugarán las semifinales

Con las cuatro llaves de cuartos de final resueltas, quedaron establecidos los cruces de la quinta fase de la competencia:

Sionista vs. Peñarol (Rosario del Tala).

Urquiza (Santa Elena) vs. Ferro (San Salvador).

Las semifinales se disputarán al mejor de cinco partidos, bajo el formato 2-2-1. Las series comenzarán este miércoles.

Al Repechaje

Capuchinos de Concordia se quedó con el último boleto a la siguiente instancia del Repechaje de la Liga Provincial al derrotar como visitante a Sportivo San Salvador por 63 a 62, en el tercer y decisivo encuentro de la serie. De esa manera se impuso por 2-1 para continuar en carrera por un lugar en la Liga Federal 2027.

En un desenlace dramático, el equipo dirigido por Santiago Rodríguez consiguió una victoria de enorme valor en el estadio de Sportivo. Dos lanzamientos libres convertidos por Alejandro Madera cuando restaba menos de un segundo para el cierre le dieron el triunfo al CEAC, que terminó con las aspiraciones del conjunto Celeste de clasificarse al certamen nacional.

La definición de esta llave se sumó a las tres series que habían quedado resueltas el viernes. Independiente de La Paz, La Armonía de Colón y Social Federación habían conseguido sus respectivas clasificaciones al imponerse por 2-0.

Los cruces del Repechaje 2, instancia que se jugará al mejor de tres partidos, serán los siguientes:

La Armonía (Colón) - Capuchinos (Concordia)

Social (Federación) - Independiente (La Paz)