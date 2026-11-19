Hay decenas de personas evacuadas y autoevacuadas. Este jueves el río Paraná está estacionario en La Paz, Hernadarias y Paraná y crece en Victoria

Hay decenas de personas evacuadas y autoevacuadas. Este jueves el río Paraná está estacionario en La Paz, Hernadarias y Paraná y crece en Victoria

Hay decenas de personas evacuadas y autoevacuadas. Este jueves el río Paraná está estacionario en La Paz, Hernadarias y Paraná y crece en Victoria

La Dirección Provincial de Defensa Civil de Entre Ríos publicó un nuevo reporte oficial sobre el estado de los ríos y la asistencia brindada a las comunidades costeras afectadas por las crecidas.

Actualmente, diversas localidades presentan familias evacuadas, autoevacuadas y personas aisladas , destacándose los casos de La Paz, Hernandarias, Paraná, Diamante, Victoria e Ibicuy con distintas métricas de nivel fluvial.

A pesar de estas circunstancias locales, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta de color verde en toda la provincia, lo que significa que no se pronostican eventos climáticos peligrosos a corto plazo.

Resumen de Evacuados y Autoevacuados

Paraná : Registra 16 personas evacuadas en el mirador de Bajada Grande, 43 familias autoevacuadas y 20 personas aisladas .

: Registra en el mirador de Bajada Grande, y . La Paz : Reporta 7 familias autoevacuadas .

: Reporta . Victoria : 22 personas autoevacuadas .

: . Hernandarias : Registra 0 evacuados .

: Registra . Diamante : Registra 0 evacuados .

: Registra . Ibicuy: Registra 0 evacuados.

Río Estacionario

La Paz : Altura actual de 6.24 m (etapa de evacuación).

: Altura actual de 6.24 m (etapa de evacuación). Hernandarias : Altura actual de 6.40 m (etapa de evacuación).

: Altura actual de 6.40 m (etapa de evacuación). Paraná: Altura actual de 5.71 m (etapa de evacuación).

Río en Baja

Diamante : Altura actual de 5.85 m (etapa de evacuación, descendiendo).

: Altura actual de 5.85 m (etapa de evacuación, descendiendo). Ibicuy: Altura actual de 1.05 m (descendiendo).

Río en Crecida

Se detallan los registros hidrométricos específicos de cada ciudad, con sus respectivos umbrales de alerta y evacuación.

LA PAZ

La Paz 6.24 EVACUACIÓN ESTACIONARIO

Altura de alerta 5.80 mts

Altura de evacuación 6.15 mts

Cantidad de autoevacuados: 7 familias

HERNANDARIAS

Hernandarias 6.40 mts. EVACUACIÓN ESTACIONARIO

Altura de alerta 5.50 mts

Altura de evacuación 6.00 mts

Cantidad de evacuados: 0

PARANÁ

Paraná 5.71 EVACUACIÓN ESTACIONARIO

Altura de alerta 4.70 mts

Altura de evacuación 5.00 mts

Cantidad de evacuados: 16 personas en punto de evacuación (mirador de Bajada Grande)

Cantidad de autoevacuados: 43 familias

Cantidad de aislados: 20 personas

- Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil Municipal

DIAMANTE

Diamante 5.85 EVACUACIÓN BAJA

Altura de alerta 5.30 mts

Altura de evacuación 5.50 mts

Cantidad de evacuados: 0

VICTORIA

Victoria 4.85 ALERTA CRECE

Altura de alerta 4.60 mts

Altura de evacuación 4.90 mts

Cantidad de autoevacuados: 22 personas

- Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil Municipal

IBICUY

Ibicuy 1.05 BAJA

Altura de alerta 2.00 mts

Altura de evacuación 2.30 mts

Cantidad de evacuados: 0