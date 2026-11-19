La Dirección Provincial de Defensa Civil de Entre Ríos publicó un nuevo reporte oficial sobre el estado de los ríos y la asistencia brindada a las comunidades costeras afectadas por las crecidas.
El río Paraná baja en Diamante e Ibicuy y crece en Victoria
Hay decenas de personas evacuadas y autoevacuadas. Este jueves el río Paraná está estacionario en La Paz, Hernadarias y Paraná y crece en Victoria
Actualmente, diversas localidades presentan familias evacuadas, autoevacuadas y personas aisladas, destacándose los casos de La Paz, Hernandarias, Paraná, Diamante, Victoria e Ibicuy con distintas métricas de nivel fluvial.
A pesar de estas circunstancias locales, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta de color verde en toda la provincia, lo que significa que no se pronostican eventos climáticos peligrosos a corto plazo.
Resumen de Evacuados y Autoevacuados
- Paraná: Registra 16 personas evacuadas en el mirador de Bajada Grande, 43 familias autoevacuadas y 20 personas aisladas.
- La Paz: Reporta 7 familias autoevacuadas.
- Victoria: 22 personas autoevacuadas.
- Hernandarias: Registra 0 evacuados.
- Diamante: Registra 0 evacuados.
- Ibicuy: Registra 0 evacuados.
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Río Estacionario
- La Paz: Altura actual de 6.24 m (etapa de evacuación).
- Hernandarias: Altura actual de 6.40 m (etapa de evacuación).
- Paraná: Altura actual de 5.71 m (etapa de evacuación).
Río en Baja
- Diamante: Altura actual de 5.85 m (etapa de evacuación, descendiendo).
- Ibicuy: Altura actual de 1.05 m (descendiendo).
Río en Crecida
Se detallan los registros hidrométricos específicos de cada ciudad, con sus respectivos umbrales de alerta y evacuación.
LA PAZ
La Paz 6.24 EVACUACIÓN ESTACIONARIO
Altura de alerta 5.80 mts
Altura de evacuación 6.15 mts
Cantidad de autoevacuados: 7 familias
HERNANDARIAS
Hernandarias 6.40 mts. EVACUACIÓN ESTACIONARIO
Altura de alerta 5.50 mts
Altura de evacuación 6.00 mts
Cantidad de evacuados: 0
PARANÁ
Paraná 5.71 EVACUACIÓN ESTACIONARIO
Altura de alerta 4.70 mts
Altura de evacuación 5.00 mts
Cantidad de evacuados: 16 personas en punto de evacuación (mirador de Bajada Grande)
Cantidad de autoevacuados: 43 familias
Cantidad de aislados: 20 personas
- Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil Municipal
DIAMANTE
Diamante 5.85 EVACUACIÓN BAJA
Altura de alerta 5.30 mts
Altura de evacuación 5.50 mts
Cantidad de evacuados: 0
VICTORIA
Victoria 4.85 ALERTA CRECE
Altura de alerta 4.60 mts
Altura de evacuación 4.90 mts
Cantidad de autoevacuados: 22 personas
- Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil Municipal
IBICUY
Ibicuy 1.05 BAJA
Altura de alerta 2.00 mts
Altura de evacuación 2.30 mts
Cantidad de evacuados: 0