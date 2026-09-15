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Niño 2026: alertan por crecidas históricas del río Paraná y proyectan niveles superiores a los de 1983

Un escenario extremo del fenómeno Niño podría generar fuertes aumentos en los caudales del río Paraná y afectar a numerosas ciudades costeras del Litoral

15 de septiembre 2026 · 14:41hs
Niño 2026: alertan por crecidas históricas del río Paraná y proyectan niveles superiores a los de 1983

Foto Archivo/Ilustrativa
Niño 2026: alertan por crecidas históricas del río Paraná y proyectan niveles superiores a los de 1983

La evolución de El Niño durante 2026 mantiene bajo vigilancia al Litoral argentino por la posibilidad de precipitaciones superiores a las habituales y su eventual impacto sobre los principales cursos de agua de la región, especialmente el río Paraná.

En ese contexto, el ingeniero hidráulico y civil Claudio Velazco elaboró una proyección sobre los niveles que podría alcanzar el Paraná ante un escenario de Súper Niño y comparó los resultados con la histórica crecida de 1983.

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El estudio comprende 24 ciudades costeras y plantea, en algunos puntos, alturas entre 20 centímetros y 1,20 metros superiores a los registros tomados como referencia de aquella creciente. Además, estima que la onda de crecida podría recorrer el río en aproximadamente 18 días entre Puerto Iguazú y San Fernando.

Las cifras, sin embargo, no representan un pronóstico oficial ni significan que esas alturas necesariamente vayan a registrarse. Se trata de un escenario estimativo condicionado por numerosas variables meteorológicas e hidrológicas, publica Noticias Argentinas. Entre ellas aparecen la cantidad y distribución de las precipitaciones sobre la cuenca, los aportes de los diferentes ríos tributarios y el manejo de las represas de Itaipú y Yacyretá.

Cuánto podría crecer el río Paraná

Uno de los valores más significativos corresponde a Puerto Iguazú, donde la proyección alcanza los 17,60 metros, frente a los 16,40 metros tomados como referencia de 1983. La diferencia sería de 1,20 metros. En Posadas, el escenario plantea 11,47 metros frente a 10,27 metros, mientras que para Corrientes se estiman 10,20 metros contra los 9 metros de la referencia histórica.

Estos son algunos de los niveles incluidos en la proyección:

Paraná: 8,50 m (1983: 7,90 m).

Puerto Iguazú: 17,60 m (1983: 16,40 m).

Posadas: 11,47 m (1983: 10,27 m).

Corrientes: 10,20 m (1983: 9,00 m).

Barranqueras: 10,00 m (1983: 8,80 m).

Santa Fe: 8,20 m (1983: 7,60 m).

Rosario: 7,60 m (1983: 7,20 m).

Tigre: 6,10 m (1983: 5,70 m).

El análisis aclara además que las alturas están referidas al cero del Instituto Nacional del Agua (INA) y no al del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), una diferencia que debe considerarse al interpretar y comparar los registros.

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Por qué El Niño pone al Litoral bajo mayor vigilancia

El escenario coincide con las advertencias de especialistas sobre los posibles efectos de El Niño en la Argentina. La región del Litoral y buena parte de la cuenca del Plata se encuentran entre las áreas donde el fenómeno puede favorecer precipitaciones por encima de los valores habituales.

Las provincias que requieren mayor seguimiento incluyen a Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santa Fe. En este contexto, también aumenta la atención sobre el comportamiento de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay e Iguazú.

El antecedente de 1982/83 adquiere especial relevancia porque aquel episodio de El Niño coincidió con una de las grandes crecidas del Paraná. Otro evento intenso, el de 1997/98, también estuvo asociado a importantes inundaciones en el Litoral.

No obstante, un Niño muy fuerte no implica automáticamente que se produzcan inundaciones históricas. El fenómeno modifica las probabilidades de determinados patrones de lluvia, pero por sí solo no permite establecer cuánto lloverá sobre una cuenca ni qué altura alcanzará el río en una ciudad determinada.

Por ese motivo, las cifras proyectadas deben entenderse como un escenario posible para analizar riesgos y mejorar la preparación, y no como una predicción puntual para los próximos meses. La evolución de las precipitaciones, los tributarios y las condiciones de toda la cuenca será determinante para conocer el impacto real de El Niño 2026.

Niño Río Paraná
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