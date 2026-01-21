Uno Entre Rios | La Provincia | gobierno nacional

El gobierno nacional dio marcha atrás con la venta de un gran predio en Paraná

El gobierno nacional anuló la subasta de un predio de 50 mil metros cuadrados ubicado en Avenida Ejército de Paraná.

21 de enero 2026 · 07:42hs
El predio Paraná

El predio Paraná, de 49.990,56 m², se encuentra en Avenida Ejército 2751 entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe.

El gobierno nacional dio marcha atrás con la venta de uno de los terrenos públicos más importantes de la ciudad de Paraná. A través de una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Secretaría de Obras Públicas anuló la subasta del denominado “Predio Paraná”, cuya privatización había sido autorizada apenas un mes atrás, sin detallar de manera concreta los motivos de la decisión. Los terrenos en cuestión eran del disuelto programa Procrear y se encuentran ubicados en Av. Ejército 2751, entre Pablo H. Crausaz y Gral. José María Sarobe.

En los considerandos, se hace referencia a la resolución 500 del 17 de diciembre de 2025 “mediante la cual por su artículo 1° se autorizó la convocatoria mediante el procedimiento de Subasta Pública para la venta del inmueble denominado Predio “Paraná”, identificado catastralmente como Distrito UR9, Sección 12, Grupo 29, Manzana 1, Lote A1 y Lote 24, con una superficie según mensura de cuarenta y nueve mil novecientos noventa metros cuadrados y cincuenta y seis decímetros cuadrados (49.990,56 m2). En aquella primera publicación en el Boletín Oficial se informó que el precio base de la subasta sería de US$966.187,72.

El Gobierno nacional publicó las condiciones para mantener los subsidios energéticos. 

Subsidios energéticos: el Gobierno nacional publicó las condiciones para mantenerlos

El Gobierno nacional anunció que será parte de la misión de la NASA para volver a la Luna.

El Gobierno nacional anunció que será parte de la misión de la NASA para volver a la Luna

LEER MÁS: Paraná: Nación subastará un mega predio del ex programa Procrear

Los terrenos en Paraná que no serán subastados

Embed

El gobierno nacional no dio a conocer si hubo gestiones desde la Provincia para evitar la venta. En el decreto, publicado este miércoles, Nación sólo indicó que deja sin efecto la subasta “en ejercicio de la potestad discrecional de la Administración y en atención a razones de oportunidad, mérito y conveniencia administrativa, evaluadas a la luz del interés público comprometido y de las circunstancias actuales y sobrevinientes relacionadas con el predio” en cuestión. También alude a una “redefinición de prioridades en la gestión y administración de los inmuebles por el proceso de liquidación del Fondo Fiduciario”.

Cabe recordar que este tipo de ventas de terrenos públicos forma parte de la estrategia oficial para ordenar activos del Estado y permitir que el sector privado continúe los desarrollos interrumpidos por el cierre del programa.

gobierno nacional Paraná predio
Noticias relacionadas
El Gobierno anunció que 2025 cerró con superávit fiscal

El Gobierno anunció que 2025 cerró con superávit fiscal

Desde este jueves rige la eliminación total de impuestos a la importación de celulares. La medida reaviva el conflicto con el sector industrial de Tierra del Fuego

Celulares con arancel 0%: el rechazo de la industria fueguina

De la vereda al corsódromo: historia y sentido del carnaval entrerriano

De la vereda al corsódromo: historia y sentido del carnaval entrerriano

la fiesta de la playa cerro su edicion 2026 con luck ra

La Fiesta de la Playa cerró su edición 2026 con Luck Ra

Ver comentarios

Lo último

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Ultimo Momento
Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

El gobierno nacional dio marcha atrás con la venta de un gran predio en Paraná

El gobierno nacional dio marcha atrás con la venta de un gran predio en Paraná

Horóscopo del miércoles 21 de enero de 2026

Horóscopo del miércoles 21 de enero de 2026

Policiales
Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Una mujer denunció acoso y hostigamiento por parte de un abogado de Concordia

Una mujer denunció acoso y hostigamiento por parte de un abogado de Concordia

Ovación
Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League

El Rowing impulsa la seguridad en el río con un carnet habilitante para SUP

El Rowing impulsa la seguridad en el río con un carnet habilitante para SUP

Audi presentó su auto que debutará en Fórmula 1

Audi presentó su auto que debutará en Fórmula 1

Pedro Fontanetto: Decir que no pensamos en ser campeones sería absurdo

Pedro Fontanetto: "Decir que no pensamos en ser campeones sería absurdo"

La provincia
El gobierno nacional dio marcha atrás con la venta de un gran predio en Paraná

El gobierno nacional dio marcha atrás con la venta de un gran predio en Paraná

De la vereda al corsódromo: historia y sentido del carnaval entrerriano

De la vereda al corsódromo: historia y sentido del carnaval entrerriano

La Fiesta de la Playa cerró su edición 2026 con Luck Ra

La Fiesta de la Playa cerró su edición 2026 con Luck Ra

Gran convocatoria en la primera noche de los Carnavales de Hasenkamp

Gran convocatoria en la primera noche de los Carnavales de Hasenkamp

Ponen a la venta un terreno en el predio del exhipódromo de Paraná

Ponen a la venta un terreno en el predio del exhipódromo de Paraná

Dejanos tu comentario