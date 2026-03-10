Fin de semana extra largo de marzo: quiénes tendrán cuatro días de descanso y cómo se pagan

Se acerca el próximo receso en la Argentina, que abarca del sábado 21 al martes 24 de marzo de 2026

Faltan pocos días para un nuevo fin de semana extra largo en la Argentina. El calendario oficial establece un descanso consecutivo de cuatro días, aunque la modalidad no aplicará de la misma manera ni beneficiará a todos los trabajadores por igual.

La principal particularidad de este fin de semana largo radica en el lunes 23, que fue declarado día no laborable con fines turísticos. En este caso, la decisión de otorgar el día libre queda exclusivamente en manos del empleador.

El cronograma dispuesto por el Gobierno nacional marca que el receso comprenderá el sábado 21, domingo 22, lunes 23 y martes 24 de marzo. Sin embargo, la clave para entender a quiénes les corresponde el descanso está en la categorización de los días lunes y martes.

Si la empresa o el organismo decide que haya actividad normal, los empleados tienen la obligación de asistir a sus puestos de trabajo y, a diferencia de un feriado convencional, no les corresponde percibir un pago d

oble por esa jornada.

24 de marzo: feriado inamovible

La situación legal cambia rotundamente el martes 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Al tratarse de un feriado nacional inamovible, rigen las normas establecidas sobre el descanso dominical.

Por lo tanto, en caso de que el empleador requiera excepcionalmente que el trabajador preste sus servicios durante este día feriado, deberá abonarle el doble de una jornada habitual, tal como lo estipula la Ley de Contrato de Trabajo.