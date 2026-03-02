Uno Entre Rios | El País | gobierno nacional

El Gobierno nacional se desligó del conflicto docente

Tras la reunión en el Consejo de Educación, el Gobierno nacional se desligódel conflicto docente que afecta a varios provincias, entre ellas Entre Ríos.

2 de marzo 2026 · 21:46hs
El Gobierno nacional se desligó del conflicto docente.

El Gobierno nacional se desligó del conflicto docente.

El Ministerio de Capital Humano se desligó este lunes del conflicto docente que afecta a varios provincias, entre ellas la provincia de Entre Ríos, y reiteró que la materia salarial es “competencia exclusiva de las provincias”, mientras regía la medida de fuerza por demandas salariales y contra la reforma laboral sancionada por el Congreso.

LEER MÁS: Se lleva a cabo el paro nacional docente y en Entre Ríos habrá audiencia de conciliación

La decisión del Gobierno nacional

Tras la reunión en el Consejo de Educación, la cartera que conduce Sandra Pettovello anticipó que los gremios y las provincias realizarán un encuentro la semana próxima. “En el día de la fecha tuvo lugar la reunión entre el Consejo Federal de Educación y los gremios docentes relativa al diálogo sobre salario mínimo docente. La convocatoria fue realizada en virtud de la vigencia de la medida cautelar dispuesta por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”, indicó Capital Humano en un comunicado.

El Senado votó en una larga jornada la Reforma Laboral.

El Senado sancionó la reforma laboral y el Gobierno logró su mayor triunfo

Los aumentos de los peajes en ruas nacionales fueron aprobados por el Gobierno nacional y rigen desde esta semana. Cómo quedaron los cuadros tarifarios

Los peajes de rutas nacionales aumentan casi un 20%

En ese encuentro, informó, “se reiteró que la materia salarial es de competencia de las provincias, quienes son las verdaderas empleadoras de los docentes y que es responsabilidad de éstas y de los gremios alcanzar los acuerdos necesarios”.

“Las provincias y los gremios acordaron realizar un nuevo encuentro que tendrá lugar la próxima semana”, indicó Capital Humano.

El paro a nivel nacional

Mientras tanto, gremios como Ctera, UDA y Sadop, entre otros, concretaron un paro nacional contra la reforma laboral aprobada la semana pasada en el Congreso y en “defensa de la educación pública, el trabajo digno y los derechos de las y los trabajadores” .

Para este sector, la reforma laboral “no tiene como objetivo la creación de empleo ni la mejora de las condiciones laborales”, sino “precarizar el trabajo” y fomentar “la flexibilización de las relaciones laborales”, que concluirían con “la pérdida de empleo”.

Las provincias donde se concretó la medida de fuerza fueron aquellas donde estaba previsto para el inicio del ciclo lectivo: Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Santa Cruz, Mendoza, San Luis, Corrientes, Catamarca, Jujuy, Chaco, Formosa y Misiones.

En tanto, en Tucumán, la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) suspendió su adhesión luego de acatar la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

En ese distrito, el reclamo se centraba en la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el aumento del presupuesto educativo y la restitución del Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

De todos modos, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, indicó en conferencia de prensa que en ese distrito el “dato positivo” fue que, pese al paro, “un 98 % de las escuelas estuvieron abiertas y funcionando”.

La huelga de Ctera también fue respaldada por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).

gobierno nacional Conflicto docente Ministerio de Capital Humano Consejo de Educación
Noticias relacionadas
El Gobierno nacional dijo que el paro generó pérdidas millonarias y tuvo poca adhesión.

El Gobierno nacional dijo que el paro generó pérdidas millonarias y tuvo poca adhesión

La CGT presentó su recurso para declarar inconstitucional la reforma laboral de Milei.

La CGT presentó su recurso para declarar inconstitucional la reforma laboral de Milei

Se viene la primera boda therian en Argentina: así propusieron casarse dos zorros.

Se viene la primera boda therian en Argentina: así propusieron casarse dos "zorros"

Chiqui Tapia se adjudicó públicamente la liberación de Nahuel Gallo.

Chiqui Tapia "se adjudicó" públicamente la liberación de Nahuel Gallo

Ver comentarios

Lo último

SMN: se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

SMN: se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

El Gobierno nacional se desligó del conflicto docente

El Gobierno nacional se desligó del conflicto docente

Con gol de Gonzalo Montiel, River Plate empata con Independiente Rivadavia en Mendoza

Con gol de Gonzalo Montiel, River Plate empata con Independiente Rivadavia en Mendoza

Ultimo Momento
SMN: se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

SMN: se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

El Gobierno nacional se desligó del conflicto docente

El Gobierno nacional se desligó del conflicto docente

Con gol de Gonzalo Montiel, River Plate empata con Independiente Rivadavia en Mendoza

Con gol de Gonzalo Montiel, River Plate empata con Independiente Rivadavia en Mendoza

Torneo Apertura: Vélez le arrebató el liderazgo a Estudiantes de La Plata

Torneo Apertura: Vélez le arrebató el liderazgo a Estudiantes de La Plata

Patronato iguala 0 a 0 en su visita a Atlanta

Patronato iguala 0 a 0 en su visita a Atlanta

Policiales
Concordia: un hombre habría asesinado a su pareja para luego suicidarse

Concordia: un hombre habría asesinado a su pareja para luego suicidarse

Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Ovación
Argentina se recuperó contra Panamá y puso el pie en la segunda ronda rumbo a Qatar

Argentina se recuperó contra Panamá y puso el pie en la segunda ronda rumbo a Qatar

Torneo Apertura: Vélez le arrebató el liderazgo a Estudiantes de La Plata

Torneo Apertura: Vélez le arrebató el liderazgo a Estudiantes de La Plata

Patronato: el Gobierno provincial capacitó en Ley Micaela a trabajadores

Patronato: el Gobierno provincial capacitó en Ley Micaela a trabajadores

Atlético Neuquén organiza Mate Bingo para apoyar al fútbol femenino

Atlético Neuquén organiza Mate Bingo para apoyar al fútbol femenino

Don Bosco dominó en el Lento de verano

Don Bosco dominó en el Lento de verano

La provincia
SMN: se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

SMN: se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

Paritaria: los gremios docentes rechazaron la propuesta y convocaron a un paro

Paritaria: los gremios docentes rechazaron la propuesta y convocaron a un paro

Germán Yujnovsky inaugura En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Dejanos tu comentario