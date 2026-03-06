Uno Entre Rios | El País | paritaria

Paritaria nacional: UPCN aceptó el aumento del 2,2% y ATE lo rechazó por "insuficiente"

En el marco de la paritaria nacional, UPCN aceptó el aumento propuesta por el Gobierno nacional, en tanto que ATE la rechazó por considerarla “insuficiente”.

6 de marzo 2026 · 22:06hs
UPCN aceptó la propuesta salarial realizada por el Gobierno nacional

UPCN aceptó la propuesta salarial realizada por el Gobierno nacional, ATE, en tanto, la rechazó. 

El gremio de estatales ATE rechazó este viernes por “insuficiente” el aumento ofrecido por el Gobierno nacional de un 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, además de un bono por única vez de 40 mil pesos no remunerativos en junio, mientras UPCN aceptó la propuesta.

ATE rechazó la propuesta

“Garantizamos el pago retroactivo del presentismo, pero el aumento ofrecido por el Gobierno vuelve a ser insuficiente. No frena la caída del poder adquisitivo que experimentaron durante los últimos dos años los salarios del sector público. Los precios de todos los productos, bienes y servicios que normalmente consumimos los trabajadores no paran de aumentar. Ofrecer un bono de 40 mil presos a cobrar los primeros días del mes de junio es una actitud miserable del Gobierno”, expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

UPCN aceptó

Por su parte, UPCN aceptó la propuesta. El gremio destacó que entre junio de 2025 y mayo de 2026 al aumento acumulado fue de 20,97%, mientras que el total acumulativo por bonos fue de 225.000 pesos.

La paritaria entre el Gobierno nacional y los gremios estatales se realizó en sede de la Secretaría de Trabajo de 25 de Mayo 633, en el microcentro porteño.

“Con incrementos que sistemáticamente se han ubicado por debajo de la inflación, el Gobierno sigue expulsando trabajadores por debajo de la línea de pobreza. El intento de implementar la reforma laboral y las negociaciones salariales con tope en el sector público prueban que lejos de pagar el ajuste la casta, lo estamos pagando los trabajadores con la degradación de nuestras condiciones de vida”, denunció ATE.

Para ATE, “el año paritario del convenio colectivo de trabajo 214/06 que abarca desde junio de 2025 a mayo de 2026 cierra con un 21% de aumento, mientras que la inflación durante el mismo periodo ya alcanza el 19,5% con el último dato conocido de enero, por lo que los ingresos del sector público nacional van a perder toda la evolución de los precios que se registre en febrero, marzo, abril y mayo”.

