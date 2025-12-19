Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: Nación subastará un mega predio del ex programa Procrear

El Gobierno Nacional anunció la subasta pública de tres predios del disuelto programa Procrear, uno de ellos ubicado en avenida Ejército 2751 de Paraná

19 de diciembre 2025 · 09:46hs
El predio Paraná

El predio Paraná, de 49.990,56 m², se encuentra en Avenida Ejército 2751 entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe

El Gobierno Nacional anunció la subasta pública de tres predios del disuelto programa Procrear ubicados en Paraná, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, en el marco del proceso de liquidación de activos estatales.

Las jugueterias en Paraná esperan mejores ventas por la Navidad.

En Paraná esperan el impulso del aguinaldo para reactivar las ventas para Navidad

Todo listo en el escenario principal del centro paranaense para Viví Paseo 25 de Mayo.

Todo listo en el escenario principal del centro paranaense para Viví Paseo 25 de Mayo

A través de las resoluciones 498, 499 y 500 publicadas este viernes en el Boletín Oficial, se oficializó la subasta de los terrenos Estación Buenos Aires (CABA), Parque Federal (Santa Fe) y Paraná (Entre Ríos), que se realizará mediante el portal Compr.Ar bajo modalidad electrónica.

Según supo UNO, el predio Paraná, de 49.990,56 m², se encuentra en Avenida Ejército 2751 entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe, en la capital entrerriana, con un precio base de US$966.187,72.

El predio Paraná, de 49.990,56 m², se encuentra en Avenida Ejército 2751 entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe

Por su parte el predio Estación Buenos Aires, situado en Avenida Suárez y Luna, posee una superficie de 2.903,77 m² y tendrá un precio base de US$ 2.977.941.

En tanto, el predio Parque Federal está ubicado en Avenida Belgrano 5000, entre Padilla y Agustín Delgado, ciudad de Santa Fe, con una superficie de 6.418,47 m² y una base de subasta de US$3.649.310,34.

Tribunal de Tasaciones

Las subastas se realizarán con intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que estableció los valores base de cada inmueble, en cumplimiento con la normativa vigente.

El procedimiento forma parte de la estrategia oficial para ordenar activos del Estado y permitir que el sector privado continúe los desarrollos interrumpidos por el cierre del programa, resguardando recursos y garantizando transparencia en el proceso.

El Gobierno continuará informando nuevas subastas en distintas localidades del país durante las próximas semanas mediante el Boletín Oficial.__IP__

El cierre del programa PROCREAR se resolvió tras un informe de la Sindicatura General de la Nación, que detectó deficiencias como demoras en la entrega de viviendas, gastos excesivos, reclamos por condiciones de habitabilidad y falta de actualización de manuales.

Paraná Nación Procrear
