Concordia: vecinos volvieron a manifestarse contra crematorio del Obispado

La carta encíclica, además, denuncia "males sociales, egoísmo, consumismo, cultura descarte y relativismo". En este contexto, los vecinos citaron la necesidad de "espacios de discusión donde afectados por obras que alteran el medio ambiente sean escuchados".

El reclamo de vecinos de Villa Zorraquín

Se recordará que los reclamantes adujeron en las inmediaciones de la obra, donde se sitúa el convento Carmelitas Descalzas, existen viviendas habitadas y un asentamiento donde se ubican establecimientos educativos, hoteles e inversiones turísticas. Hasta ahora, no se conoció ningún tipo de evaluación de impacto ambiental de la provincia pero la obra nunca cesó su construcción.

Según informó Diario Río Uruguay, el reclamo del barrio concordiense comenzó a inicios de 2022 y Facundo Galvani, vecino, apuntó que se solicitó un informe del estudio de impacto ambiental al municipio de Concordia luego del cambio de autoridades, pero "no tuvimos respuesta". "No hay transparencia en las gestiones, ni en Concordia ni en la provincia", acotó Galvani, "fuimos a hablar con el Obispado y nos dijeron que están sujetos a lo que dice la secretaría de Ambiente".

"No confiamos", expresó el vecino, "si no hay un diálogo transparente y directo no entendemos lo que pasa y parece que hay un silencio que lo va a resolver. Nosotros sostenemos hace ya tiempo lo que decimos y tenemos razones para decirlo". Además, el denunciante indicó que "hace tres o cuatro meses solicitamos una audiencia con el intendente (Francisco Azcué) y no hemos tenido respuesta. Queremos concretar la audiencia porque cuando él fue candidato a la intendencia, durante su campaña vino a Villa Zorraquín, habló con nosotros y entendió la gravedad del asunto".