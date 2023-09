Vecinos de Concordia siguen su lucha contra el crematorio

Desde hace un tiempo los vecinos del barrio Villa Zorraquín de Concordia mantienen una disputa ante la posible apertura de un crematorio, el cual consideran que no es apto para que se desempeñe en el lugar. Se está a la espera de un estudio de impacto ambiental de la provincia, aducen que no se puede crear un horno crematorio a menos de 6 kilómetros de la población.

Los vecinos hacen hincapié en las exigencias de la normativa que requiere que la construcción esté a una distancia mínima de centros urbanos y cuente con una cortina verde colindante. Los opositores a la instalación pusieron como ejemplo y antecedente el caso de una empresa funeraria que debió hacer su crematorio al margen de la autopista 14 para respetar las distancias mínimas de los centros urbanos.

Mónica Furlam es ingeniera ambiental y vecina del barrio y precisó: "Estamos todavía a la espera del estudio de impacto ambiental de la provincia, no nos saben decir cuándo puede llegar a estar. Hemos mandado mails pidiendo una tentativa de cuándo puede llegar a estar ese estudio y no nos saben decir. Por el momento, por medio de un recurso de amparo, logramos que se suspenda las obras formalmente hasta que esté el dictamen de la provincia".

En la última semana los vecinos autoconvocados realizaron una nueva asamblea. “En la asamblea lo que hicimos fue hacer un resumen de los pasos que se vinieron dando, en cuanto a notas, cartas documentos, cómo fue la audiencia conciliatoria que se hizo con un recurso amparo y qué posibles acciones podíamos seguir teniendo hasta que esté el dictamen por parte de la provincia. No tenemos un plazo de la provincia, estamos a un año que se inició este proyecto, la lógica diría que ya debería estar pero no. El viaje que hicimos a Concepción Uruguay para hablar con el director de Medio Ambiente de la zona de Río Uruguay nos dijo que de hecho ellos les vienen haciendo correcciones o cosas faltantes entonces, es un ida y vuelta de ese informe”.

La vecina del lugar precisó que la obra está frenada y solamente hay permiso para que se haga mantenimiento del pasto, limpieza, "pero igualmente es una obra que prácticamente ya está terminada. Nos enteramos ya con un 60% del avance en agosto del año pasado, para esto se hicieron notas solicitando la falta de audiencia pública por parte de concejales de Cambiemos e indicaron que faltaba la evaluación de impacto ambiental. Se hizo la carta de presentación, se categorizó por la Secretaría de Ambiente de provincia como categoría 3 y tuvieron que empezar a hacer la evaluación exacta ambiental. Esta es la empresa que en este caso es el Obispado".

Furlam detalló que pretenden seguir de cerca con su reclamo. "No queremos permitir que esto se enfríe, seguir informando, presentando folletos a la gente en la calle, seguir comunicando el tema, dando difusión para que se entienda por qué nosotros estamos reclamando nuestro derecho a un ambiente limpio. Todavía no se entiende que un crematorio contamine, hay una falta de información que lleva a que un problema no se le tome como tal. Nosotros hemos recabado la información necesaria, tanto legal como científica para sustentar que un crematorio en zona urbana no puede estar".

Las acciones directas también son las reuniones con los vecinos, contó que este fin de semana tienen algunas reuniones más para ir avanzando con notas. "En las últimas notas que presentamos fueron al gobernador Gustavo Bordet, a Ángel Giano como diputado y a Armando Gay que es senador actual provincial, para que a nivel provincial puedan reveer este tema porque hay un proyecto de ley provincial sobre el tema crematorio que está estancado en la Cámara Diputados. Es un proyecto de ley que indica que un horno crematorio no puede estar a menos de 6 kilómetros de la población", expresó.

Por último, Furlam indicó que hay acompañamiento de los vecinos, pese "a que el tema laboral complica el hacer reuniones, pero sí podría haber un poco más de participación por ahí”.

Y agregó: “Hay gente que está trabajando con esto entonces, descansan en los que están trabajando, pero en algún momento te piden que lo mantengas informado o presentan una firma cuando hay que hacer una nota o hacen una transferencia porque hemos juntado entre todos los vecinos la plata para pagar las cartas documentos, recursos, amparo, hay algunos gastos de papelerías y demás. Hay un grupo de trabajo en conjunto de todos los vecinos de Villa, que se van uniendo con propuestas, pero no es fácil participar con el tema de trabajo, familia y demás”.