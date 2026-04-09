Concordia: Rogelio Frigerio recorrió zonas de operativos contra el narcotráfico

En el marco de un plan de proximidad y fortalecimiento institucional, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves una jornada de seguridad ciudadana, que incluyó un recorrido por barrios de Concordia, dialogó con vecinos y se expusieron los resultados de operativos contra el narcotráfico en la región.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Nestor Roncaglia; el intendente, Francisco Azcue; y el jefe de la Policía, Claudio González. La recorrida se inició en el barrio San Miguel 1°, donde se desarrolló un encuentro en el Centro Comunitario, y del que participaron referentes barriales y presidentes de las comisiones vecinales de San Miguel 2°, Las Colinas e Isthilart Norte.

Durante la actividad Frigerio destacó que uno de los principales objetivos de su gestión es devolverle tranquilidad a las familias entrerrianas. “Sé, porque me lo contaron muchos de ustedes personalmente, que fueron muchos años de vivir con miedo. Y no hay cosa más angustiante que eso, sobre todo cuando uno es padre o madre. Por eso una de las primeras decisiones que tomamos junto al ministro de Seguridad y Justicia, fue trabajar para tener una policía con mayor cercanía con los vecinos, de confianza y presencia en la calle”, afirmó, al tiempo que valoró los avances en la reconstrucción del vínculo entre la fuerza y la comunidad.

En ese sentido, remarcó la importancia del trabajo conjunto para enfrentar problemáticas complejas como la violencia y el narcotráfico. “Estos problemas no se solucionan de un día para el otro, pero saber que podemos trabajar en un mismo equipo -los vecinos, los referentes barriales, el intendente y nuestra policía-alivia esta situación difícil por la que atravesamos hace tanto tiempo, y es para lo que estamos trabajando”, sostuvo.

Otras declaraciones

Por su parte, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, expresó: “Queremos transmitirles que estamos orgullosos de nuestra ciudad, de este barrio San Miguel 1°, y de estar trabajando junto a ustedes para mejorar nuestro entorno y ordenar la ciudad. Sabemos que aún falta mucho por hacer, pero estamos trabajando todos los días para avanzar”.

En tanto, el referente del Barrio San Miguel I, Víctor Rodríguez, destacó la presencia de las autoridades y remarcó el compromiso conjunto para seguir trabajando en favor del barrio y fortalecer la seguridad en la zona.

Las autoridades escucharon de primera mano las inquietudes de la comunidad, como el tema de los búnkers de droga derribados en los últimos tiempos en la ciudad, entre otros, buscando consolidar de este modo el vínculo entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad, para optimizar la prevención del delito en la zona.

Las estadísticas

En el marco del encuentro, se informó que, en lo que va del año, ya se han realizado 864 allanamientos y se registraron 629 detenidos. Asimismo, en solo tres meses se incautaron más de 3,7 kilogramos de cocaína y 5,5 kilogramos de marihuana, lo que representa casi un tercio de todo lo secuestrado el año anterior.

Además, la presencia policial en las calles se intensificó, con 210 operativos de saturación y el secuestro de 43 armas de fuego, logrando retirar de circulación elementos de alta peligrosidad para la sociedad.