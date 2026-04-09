Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Concordia: Rogelio Frigerio recorrió zonas de operativos contra el narcotráfico

El gobernador Rogelio Frigerio estuvo en Concordia y recorrió distintas zonas donde se realizaron operativos contra el narcotráfico. Además, charló con vecinos.

9 de abril 2026 · 22:17hs
En Concordia

En Concordia, Rogelio Frigerio recorrió zonas de operativos contra el narcotráfico. 

En el marco de un plan de proximidad y fortalecimiento institucional, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves una jornada de seguridad ciudadana, que incluyó un recorrido por barrios de Concordia, dialogó con vecinos y se expusieron los resultados de operativos contra el narcotráfico en la región.

La visita de Rogelio Frigerio a Concordia

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Nestor Roncaglia; el intendente, Francisco Azcue; y el jefe de la Policía, Claudio González. La recorrida se inició en el barrio San Miguel 1°, donde se desarrolló un encuentro en el Centro Comunitario, y del que participaron referentes barriales y presidentes de las comisiones vecinales de San Miguel 2°, Las Colinas e Isthilart Norte.

La categoría afrontará su tercera fecha de la temporada en el trazado de la costa del río Uruguay.

El Turismo Pista llega a Concordia para su tercera fecha

El camión prtagonizó un despiste en uno de los retornos de la autovía 14 en las primeras horas de la mañana de este martes.

Camión despistó sin consecuencias en la autovía 14

LEER MÁS: Rogelio Frigerio recorrió las obras de puesta en valor de la sede central del Copnaf

Durante la actividad Frigerio destacó que uno de los principales objetivos de su gestión es devolverle tranquilidad a las familias entrerrianas. “Sé, porque me lo contaron muchos de ustedes personalmente, que fueron muchos años de vivir con miedo. Y no hay cosa más angustiante que eso, sobre todo cuando uno es padre o madre. Por eso una de las primeras decisiones que tomamos junto al ministro de Seguridad y Justicia, fue trabajar para tener una policía con mayor cercanía con los vecinos, de confianza y presencia en la calle”, afirmó, al tiempo que valoró los avances en la reconstrucción del vínculo entre la fuerza y la comunidad.

En ese sentido, remarcó la importancia del trabajo conjunto para enfrentar problemáticas complejas como la violencia y el narcotráfico. “Estos problemas no se solucionan de un día para el otro, pero saber que podemos trabajar en un mismo equipo -los vecinos, los referentes barriales, el intendente y nuestra policía-alivia esta situación difícil por la que atravesamos hace tanto tiempo, y es para lo que estamos trabajando”, sostuvo.

Otras declaraciones

Por su parte, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, expresó: “Queremos transmitirles que estamos orgullosos de nuestra ciudad, de este barrio San Miguel 1°, y de estar trabajando junto a ustedes para mejorar nuestro entorno y ordenar la ciudad. Sabemos que aún falta mucho por hacer, pero estamos trabajando todos los días para avanzar”.

En tanto, el referente del Barrio San Miguel I, Víctor Rodríguez, destacó la presencia de las autoridades y remarcó el compromiso conjunto para seguir trabajando en favor del barrio y fortalecer la seguridad en la zona.

Las autoridades escucharon de primera mano las inquietudes de la comunidad, como el tema de los búnkers de droga derribados en los últimos tiempos en la ciudad, entre otros, buscando consolidar de este modo el vínculo entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad, para optimizar la prevención del delito en la zona.

Las estadísticas

En el marco del encuentro, se informó que, en lo que va del año, ya se han realizado 864 allanamientos y se registraron 629 detenidos. Asimismo, en solo tres meses se incautaron más de 3,7 kilogramos de cocaína y 5,5 kilogramos de marihuana, lo que representa casi un tercio de todo lo secuestrado el año anterior.

Además, la presencia policial en las calles se intensificó, con 210 operativos de saturación y el secuestro de 43 armas de fuego, logrando retirar de circulación elementos de alta peligrosidad para la sociedad.

Concordia Rogelio Frigerio operativos Narcotráfico
Noticias relacionadas
homicidio en concordia: se ponen en marcha los alegatos de apertura frente al jurado popular

Homicidio en Concordia: se ponen en marcha los alegatos de apertura frente al jurado popular

Una situación difícil se vive en el comercio de Concordia ante la caída de las ventas.

En Concordia cerca de 400 personas perdieron su empleo en el primer trimestre

Tentativa de femicidio en Concordia: víctima gravemente herida.

Tentativa de femicidio en Concordia: víctima gravemente herida

El auto había sido destruido por su dueño con la intensión de cobrar el seguro.

Denunció el robo de su auto, pero lo destruyó para cobrar el seguro

Ver comentarios

Lo último

Granja Tres Arroyos: el Municipio levantó un embargo para que la empresa pague sueldos

Granja Tres Arroyos: el Municipio levantó un embargo para que la empresa pague sueldos

Gimnasia superó a Camioneros y avanzó de fase

Gimnasia superó a Camioneros y avanzó de fase

Platense perdió con Corinthians en su debut por la Copa Libertadores

Platense perdió con Corinthians en su debut por la Copa Libertadores

Ultimo Momento
Granja Tres Arroyos: el Municipio levantó un embargo para que la empresa pague sueldos

Granja Tres Arroyos: el Municipio levantó un embargo para que la empresa pague sueldos

Gimnasia superó a Camioneros y avanzó de fase

Gimnasia superó a Camioneros y avanzó de fase

Platense perdió con Corinthians en su debut por la Copa Libertadores

Platense perdió con Corinthians en su debut por la Copa Libertadores

Concordia: Rogelio Frigerio recorrió zonas de operativos contra el narcotráfico

Concordia: Rogelio Frigerio recorrió zonas de operativos contra el narcotráfico

Javier Milei hizo un extenso posteo contra el periodismo y le pidió paciencia a los argentinos

Javier Milei hizo un extenso posteo contra el periodismo y le pidió "paciencia" a los argentinos

Policiales
Nogoyá: investigan las circunstancias en la que murió un camionero

Nogoyá: investigan las circunstancias en la que murió un camionero

Juicio por narcotráfico: Airaldi intentó apartar al fiscal Candioti en una audiencia con fuertes cruces

Juicio por narcotráfico: Airaldi intentó apartar al fiscal Candioti en una audiencia con fuertes cruces

María Luisa: un auto volcó y quedó destrozado

María Luisa: un auto volcó y quedó destrozado

Ruta 6: un camión cayó al cauce del arroyo El Obispo

Ruta 6: un camión cayó al cauce del arroyo El Obispo

Muerte del enfermero entrerriano: confirmaron que las tres ampollas de fentanilo pertenecen a HLB Pharma

Muerte del enfermero entrerriano: confirmaron que las tres ampollas de fentanilo pertenecen a HLB Pharma

Ovación
En Rosario, Central empató un partido increíble ante Independiente del Valle

En Rosario, Central empató un partido increíble ante Independiente del Valle

Platense perdió con Corinthians en su debut por la Copa Libertadores

Platense perdió con Corinthians en su debut por la Copa Libertadores

Gimnasia superó a Camioneros y avanzó de fase

Gimnasia superó a Camioneros y avanzó de fase

El Turismo Pista llega a Concordia para su tercera fecha

El Turismo Pista llega a Concordia para su tercera fecha

Ultiman detalles por la visita a Crespo

Ultiman detalles por la visita a Crespo

La provincia
Granja Tres Arroyos: el Municipio levantó un embargo para que la empresa pague sueldos

Granja Tres Arroyos: el Municipio levantó un embargo para que la empresa pague sueldos

Concordia: Rogelio Frigerio recorrió zonas de operativos contra el narcotráfico

Concordia: Rogelio Frigerio recorrió zonas de operativos contra el narcotráfico

Agmer pidió una urgente convocatoria al Gobierno con una propuesta salarial

Agmer pidió una urgente convocatoria al Gobierno con una propuesta salarial

Paraná sumó un nuevo espacio cultural: inauguraron la Plaza Jorge Luis Borges

Paraná sumó un nuevo espacio cultural: inauguraron la Plaza Jorge Luis Borges

CTC Indumentaria: producción local que viste a todo el país

CTC Indumentaria: producción local que viste a todo el país

Dejanos tu comentario