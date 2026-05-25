Netanyahu afirma que Israel intensificará los ataques en Líbano

Pese al acuerdo de alto el fuego vigente desde abril, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, avisó que su país intensificará los ataques en Líbano.

25 de mayo 2026 · 17:09hs
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este lunes que Israel intensificará sus ataques en Líbano para “aplastar” a Hezbolá. En una declaración grabada en video, afirmó que Israel está en guerra con Hezbolá y que, en las últimas semanas, el ejército israelí ha abatido a más de 600 militantes del grupo en Líbano.

El primer ministro israelí añadió que ha ordenado “pisar el acelerador aún más fuerte” y que Israel “aplastará” a Hezbolá. También indicó que un equipo especial está trabajando para contrarrestar los ataques con drones de fibra óptica de Hezbolá.

Mientras tanto, el ejército israelí informó en un comunicado que comenzó a atacar infraestructuras de Hezbolá en el valle de la Bekaa, en el este de Líbano, y en otras zonas del país.

Un alto el fuego entre Israel y Líbano entró en vigor en abril. A pesar de la tregua, Israel ha continuado realizando ataques casi diarios en Líbano, mientras que Hezbolá ha lanzado ataques contra posiciones militares israelíes.

